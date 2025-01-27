20 весёлых фотографий, которые демонстрируют ожидание и реальность

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При совершении покупок в интернете всегда велик риск разочарований, но, как показывает практика, конфуз может произойти при разных обстоятельствах: в парикмахерской, в магазине, и довольно часто, в кабинете татуировщика. В этом посте вы увидите серию забавных кадров, которые демонстрируют, что промахи случаются даже чаще, чем мы себе представляли!
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17. Этот триммер для травы, который я недавно купил в интернете. У него самый короткий шнур, который я когда-либо видел
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это сделано специально, что бы при кошении травы невнимательные косильщики перерезали провод удлинителя, а не триммера.
и на рукоятке есть специальный крючок, куда цепляется удлинитель.
Это делается специально, что бы 100% было невозможно повредить провод самим инструментом!
В добавок, замена/ремонт удлинителя обойдётся гораздо дешевле замены провода в инструменте!
А вот на 16 фото стрижка норм. Просто укладывать надо. И использовать разные средства. То есть тут как раз вариант: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Она что, реально думала что у модели просто такой художественный беспорядок на голове и она просто только что с кровати встала и головой тряхнула? Ну и дура. Такую укладку делать надо и не быстро. И умеючи.
На 17 фото, аффтар просто дебил.