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20 весёлых фотографий, которые демонстрируют ожидание и реальность

20 весёлых фотографий, которые демонстрируют ожидание и реальность

Автор:
27 января 2025 21:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Демонстрируют   Разочарование   Фотографии   весёлые   ожидание   реальность   
2620
21

При совершении покупок в интернете всегда велик риск разочарований, но, как показывает практика, конфуз может произойти при разных обстоятельствах: в парикмахерской, в магазине, и довольно часто, в кабинете татуировщика. В этом посте вы увидите серию забавных кадров, которые демонстрируют, что промахи случаются даже чаще, чем мы себе представляли!

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Метки: Демонстрируют   Разочарование   Фотографии   весёлые   ожидание   реальность   
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13  комментариев
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36k
Анатолий Соколов 4 часа назад
Комментарий к фото
практически у всех электрических триммеров такие короткие шнуры.
это сделано специально, что бы при кошении травы невнимательные косильщики перерезали провод удлинителя, а не триммера.
и на рукоятке есть специальный крючок, куда цепляется удлинитель.
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1k
Gigantes 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот талант здесь как раз присутствует! )))
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41k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Комментарий к фото
Ха!! Видали и короче!
Это делается специально, что бы 100% было невозможно повредить провод самим инструментом!
В добавок, замена/ремонт удлинителя обойдётся гораздо дешевле замены провода в инструменте!
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2k
LorienSB 2 часа назад
Комментарий к фото
У всех электротримеров такой шнур - чтобы его не перебило режущей кромкой. Проще выкинуть удлинитель, чем менять перебитый шнур на тримере.
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13k
Света 3 часа назад
Относительно фото 5 и 12, где окраска волос, вполне может быть не вина мастера, а такое качество волос. И в варианте 5 совсем иной исходный цвет. Чаще всего такое бывает если волосы и так уже биты неправильным окрашиванием и осветлением. Мой мастер, у которой вообще очень лёгкая рука на окрашивание, и то всегда предупреждает что цвет и переход может отличаться от желаемого. И всегда внимательно осматривает волосы на предмет предыдущего окрашивания, химии и т.д. Тогда вообще никакой гарантии не даёт.
А вот на 16 фото стрижка норм. Просто укладывать надо. И использовать разные средства. То есть тут как раз вариант: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Она что, реально думала что у модели просто такой художественный беспорядок на голове и она просто только что с кровати встала и головой тряхнула? Ну и дура. Такую укладку делать надо и не быстро. И умеючи.
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689
Olldd 3 часа назад
Короткий провод? На триммере B/D вилка ваще в корпус косилки вделана.
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5k
Rom 4 часа назад
На 16 фото, у нее и табло не годится для этой стрижки.
На 17 фото, аффтар просто дебил.
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11k
Lexx 4 часа назад
17. У большинства триммеров короткий хвост. Их делают короткими по соображениям безопасности. Если провод за что-нибудь зацепится и резко натянется, то не вырвет инструмент из рук вилка просто выскочит из гнезда удлинителя.
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DarSie
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  • 2167 постов (2125 в горячем)

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