20 весёлых фотографий, которые демонстрируют ожидание и реальность

При совершении покупок в интернете всегда велик риск разочарований, но, как показывает практика, конфуз может произойти при разных обстоятельствах: в парикмахерской, в магазине, и довольно часто, в кабинете татуировщика. В этом посте вы увидите серию забавных кадров, которые демонстрируют, что промахи случаются даже чаще, чем мы себе представляли!