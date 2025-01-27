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Волына против электрошокера

Волына против электрошокера

Автор:
27 января 2025 12:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нидерланды   конфликт   негатив   полиция   шокет   
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В Нидерландах сотрудники полиции заметили человека с подозрительным поведением. Чтобы развеять их сомнения, он решил продемонстрировать, что у него нет опасных намерений, раздевшись до одного носка и даже вынув оружие.

Однако полицейским такой способ доказательства оказался неуместным и они применили электрошокеры, чтобы нейтрализовать его.

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Метки: Видео   Нидерланды   конфликт   негатив   полиция   шокет   
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15  комментариев
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38k
Fat Lynx 2 часа назад
Хорошая тема...
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19k
Григорий Бабкин 21 минуту назад
Трампампам только-только заступил на вахту, а уже столько видосов отстрела обезьянок.

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626
Hitriy Zhuk Полчаса назад
Это потому что черный.
Обдолбыши то в нидерландии норма...
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2k
Dima 46 минут назад
чего хотел, того и добился
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19
Андрей Андреев Час назад
Блин, у полицая был такой хороший шанс выстрелись ему в яйца, а он профукал... Эх...
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
assassin's creed по голладски
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16k
Alex 2 часа назад
Как приятно с утра слышать крик ниггера, которого долбанули электрошокером
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3k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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21k
Kucher 2 часа назад
Ну, в Голландии наркотики легализованы. Так что полиция, видимо, к торчкам привычная.
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73
Qideil Kucher 42 минуты назад
В Нидерландах производство, хранение и продажа наркотиков, любых, запрещена законом. Тот факт, что в стране разрешают продажу травы и грибов в кофешопах, не означает что это легализовано. У этих мест продажи куча ограничений и лицензирования. Это, скажем так, серая зона позволяющая государству взимать налоги с того, что не могут регулировать. Так же как и с проституции в кварталах красных фонарей.
Вот вам ссылка на официальную позицию государства.
https://www.government.nl/topics/drugshttps://www.government.nl/topics/drugs
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450
Дрю 2 часа назад
Всё как и везде. В Европе походу смуглые люди то же всех достали(
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2725 постов (2691 в горячем)

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