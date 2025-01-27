Волына против электрошокера

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В Нидерландах сотрудники полиции заметили человека с подозрительным поведением. Чтобы развеять их сомнения, он решил продемонстрировать, что у него нет опасных намерений, раздевшись до одного носка и даже вынув оружие.
Однако полицейским такой способ доказательства оказался неуместным и они применили электрошокеры, чтобы нейтрализовать его.
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Обдолбыши то в нидерландии норма...
Вот вам ссылка на официальную позицию государства.
https://www.government.nl/topics/drugshttps://www.government.nl/topics/drugs