Споткнулся и потерял свою любовь

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Видео из Бразилии. Переходя дорогу 57-летний мужчина оступился, упал и в тот же момент его возлюбленную сбил мотоциклист, который ехал на заднем колесе. Женщина скончалась в больнице, мужчина выжил, но получил тяжёлые травмы. Мотоциклиста не нашли.
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Метки: Авто Бразилия Видео ДТП аварии авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл пешехода сбили смертельное ДТП
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Считай на ровном месте споткнулся, а ее прибрала к себе бабка
Видимо что-то еще должен в этой жизни выполнить, раз ему такой шанс даровали
Но тут мне показалось ли не упади он(или отпусти руку) - размянулись бы?