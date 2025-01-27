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Споткнулся и потерял свою любовь

Споткнулся и потерял свою любовь

Автор:
27 января 2025 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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Видео из Бразилии. Переходя дорогу 57-летний мужчина оступился, упал и в тот же момент его возлюбленную сбил мотоциклист, который ехал на заднем колесе. Женщина скончалась в больнице, мужчина выжил, но получил тяжёлые травмы. Мотоциклиста не нашли.
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Метки: Авто   Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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8  комментариев
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38k
Fat Lynx 2 часа назад
Мне кажется, что он не споткнулся, а пытался остановить подругу от опрометчивого шага под колеса... Еще мне кажется, что если бы он не держал ее за руку, то остался бы стоять на разделительной, а она успела бы таки перебежать дорогу.
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2k
Daggers D. 46 минут назад
С мужиком чёта непонятно - чего он разлёгся то?
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6k
Delovaya Kolbasa 47 минут назад
Не фига дорогу переходить где вздумается.
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37k
AzuveR 2 часа назад
Людей жалко конечно. Но зачем ломиться переходить дорогу,когда ты видела летящего хруста,да ещё и на заднем колесе.? Я хз.
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2k
surgy 3 часа назад
Вот это судьба!
Считай на ровном месте споткнулся, а ее прибрала к себе бабка
Видимо что-то еще должен в этой жизни выполнить, раз ему такой шанс даровали
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625
Hitriy Zhuk 3 часа назад
Хрусты и так не обременены высоким уровнем icq, что уж говорить про тех кто на одном колесе ехает...
Но тут мне показалось ли не упади он(или отпусти руку) - размянулись бы?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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