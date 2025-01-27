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Парень обчистил холодильник девушки, пока та была на отдыхе

Парень обчистил холодильник девушки, пока та была на отдыхе

Автор:
27 января 2025 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Холодильник   Юмор   кот   оплата   
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Девушка попросила знакомого присмотреть за котом, пока была в отъезде.

Предприимчивый парень вынес все продукты из ее холодильника, включая заморозку, и дал исчерпывающий ответ на возмущения

Взял оплату за услуги, понимать надо


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   Еда   Холодильник   Юмор   кот   оплата   
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23  комментария
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8k
Babangdida 5 часов назад
Ну, хотя бы квартиру не продал и мебель с молотка не спустил. А так - жук навозный.
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4k
Duke_kir 59 минут назад
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2k
Kolebator Час назад
голодный мальчик, надеюсь хоть кошачий корм не съел
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3k
Архичеловечище Час назад
Хотелось бы и точку зрения второй стороны узнать. А то сколько раз сталкивался: по женским рассказам мужик прям Люцифер во плоти, а потом начинают выясняться подробности, о которых дама умолчала, и всё оказывается, мягко говоря, не совсем так.
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36k
Slonyash Час назад
Кота то кормил хоть, ворюга штопанный?!
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10k
Колорад 2 часа назад
Может он не себе, а братанам!
Братушки важнее потаскушки!
:D
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10k
Vadim Smirnov 2 часа назад
Возможно, сказала что будет в отъезде, но не сказала где и с кем. Потом парень узнал, понял, что он алень во френдзоне и вот так вот "отомстил".
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3k
Мария Коненкова 3 часа назад
Тут все парня ругают, а про девочку ни слова. А девочка тоже специфическая - она уезжает в Таиланд, при этом "родители ей привезли продуктов"... сразу столько вопросов! Первое: зачем родители привезли продукты девочке, которая в дальнем отсутствии? Второе: почему бы родителям, раз уж они заморочились отдыхающей за границей дочери привезти продуктов, заодно не покормить кошку, зачем понадобился этот парень? Третье, кстати: кто оплачивал поездку, тоже родители? И четвертое, вытекающее из предыдущего: а чего ты такая жадная, если тебе всё и так на халяву? Нет, я парня не защищаю, наглость тоже должна границы иметь. Одно дело отполовинить от условного батона колбасы и запить прихваченной условной банкой пива, и другое - обнести холодильник полностью, да ещё аргументируя так по-хамски: бабу в Таиланде не должно волновать содержимое холодильника. Не тебе клали - не бери. Но всё-таки странно всё это. - родители, продукты, поездка...
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33k
Григорий 3 часа назад
Это она про пакетик в его руке? Не знаю что там, но если даже чисто пельмени, то по весу может на штукарь-полтора потянет. Он странный, она странная.
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9k
Андрей 3 часа назад
Конченый чел! И не называйте его мужчиной. это гавно.
за то что покормил котика взять плату ?
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1k
Игорь 3 часа назад
Очень воспитанная и по видимому весьма интеллигентная особа - сплошной мат и это днище действительно...
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10k
Евгений 3 часа назад
А с котом то все в порядке ?
Кормил он хоть котика ???
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9k
Бритва 3 часа назад
"Не жадничай", - сказал бы я. И дерзко шлёпнул бы её по заднице.
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3k
Lena 3 часа назад
Намечались отношения и ты укатила в Тай... Видимо чел очень позавидовал этому факту. Может даже кота пнул пару раз... Парняга говнище еще то, конечно! А вообще как можно оставить ключ от квартиры малознакомому человеку? Такая беспечность или глупость даже.
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7k
SmartCat101 4 часа назад
Заявление на него надеюсь написала! Это воровство и еще и хамство в ответ!
Вор должен сидеть в тюрьме!
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20k
Majul 4 часа назад
Нет такой страны. Есть ТаИланд.
Проверяется легко: консульство королевста в РФ:
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index
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−9
Шурман 4 часа назад
Это была плата за уход и заботу о кошке :)))
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3873 поста (3704 в горячем)

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