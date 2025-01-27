Парень обчистил холодильник девушки, пока та была на отдыхе

2431
1
1
Девушка попросила знакомого присмотреть за котом, пока была в отъезде.
Предприимчивый парень вынес все продукты из ее холодильника, включая заморозку, и дал исчерпывающий ответ на возмущения
Взял оплату за услуги, понимать надо
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
«Бабу в Таиланде не должно волновать, что у неё в холодильнике»
Источник:
Ссылки по теме:
- Какой молодец
- Самый непредсказуемый кот
- Арест серийного кусателя
- Коту не понравился вкус чипсов
- Кот пытается добраться до еды в тарелке
Новости партнёров
реклама
Братушки важнее потаскушки!
:D
ни одного адекватного.
типа: что эта за деньги, что это в Тай полетела, что это - холодильник полный..?
ну бывает так.
за то что покормил котика взять плату ?
Кормил он хоть котика ???
Вор должен сидеть в тюрьме!
Проверяется легко: консульство королевста в РФ:
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index