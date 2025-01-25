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Житель Саратова, прилетев в Москву, был поражён, столкнувшись с ценами в местных магазинах

Житель Саратова, прилетев в Москву, был поражён, столкнувшись с ценами в местных магазинах

Автор:
25 января 2025 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   азбука вкуса   магазин   саратов   удивление   цена   цены   
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Москвич привёл друга из Саратова в Азбуку вкуса, чтобы удивить его качеством и разнообразием продуктов, но… у того поднялось давление при одном взгляде на цены.

Жители регионов не готовы к этому видео.

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Метки: Видео   Юмор   азбука вкуса   магазин   саратов   удивление   цена   цены   
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62  комментария
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6k
Delovaya Kolbasa 3 часа назад
Спокойно! Среднестатистические москвичи тоже охреневают от цен в АВ или Глобус Гурмэ и туда просто не ходят.
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1k
kolobok263 5 минут назад
ну пускай теперь в ЦУМ или ГУМ сходит...
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8k
Slowly 5 минут назад
Срочно надо откушать дефлопе. Лучшее в Москве. С кациусами.
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11k
Maximvs 8 минут назад
У Азбуки интересная политика. То, что есть в других магазинах, продается по схожей цене. Максимум - 10% наценки. А вот "уникальные" товары - мама не горюй, полет фантазии в ценах не остановить. При том, мы не знаем, какая реальна цена этого товара
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4k
Андерсен 11 минут назад
И что такого? При желании и в том же Саратове наверняка можно найти неслабые цены, если постараться. Например, в Екатеринбурге в алкомаркете Магнум и такой ценник есть:
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12
страйкер 17 минут назад
Лет 15 назад открылась рядом с домом кафешка , где стакан пива стоил раз в пять дороже. У знакомой официантки спрашиваю: - "В чем прикол?"
Оказывается там прибыль не важна - главное показать откуда наличные. (Папа - мент, мама - в обладминистрации, если что).
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12k
Berserk 19 минут назад
Он для какого села снимал это вообще? Для своего цыганского посёлка под Саратовом?
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9k
Влад 22 минуты назад
чушь какая. если в Саратове откроется АВ -цены будут такие же или дороже-из-за логистики. в мск просто людей богатых больше-в том числе и из Саратова))
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14k
Марсианин Полчаса назад
Лет 10-12 назад работал в Седьмом небе на Кузузовском, ночным, ну и чтобы спать не хотелось, ходил в бутики, АВ и прочее непотребство, чтобы взбодриться от цен. Реально сон как рукой снимает)))
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14k
Марсианин Полчаса назад
Не надо запускать провинциального нищеброда в дорогие заведения. Его удел - Сельпо и придорожная кафешка. Что непонятного?
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5k
dog-1959 45 минут назад
Еще на собянинскую ярмарку "выходного дня" пускай сходят, где все дешево "от производителя")))
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37k
Юрьевич 45 минут назад
Ну так пусть на историческую родину предков едет...
Судя по роже - армяшка?
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277
SeledkinStar 47 минут назад
пусть еще в ресторан сводит в какой-нибудь Пушкин. Тот охренеет от разницы между рестиком и бигмачной
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579
ya da 54 минуты назад
Очередной чебурек тиктокер
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12k
Просветлённый 57 минут назад
Вы к нам приезжайте если денег хватит посмотрите тол ко не ослепните.
Для примера 2.5 кг курицы стоит 20$
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60k
Элек Мек Час назад
п.и.з.д.а.б.о.л этот саратовский хайполов в Москве цены дешевле,хотя свинья везде грязь найдёт.
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6k
sergonly Час назад
А зачем этот ролик? В любой мало-мальски развитой стране есть разница между периферией и финансовым центром. Какой-нибудь житель оклахомского ранчо точено также охренеет попав на Таймс-Сквер или Родео-Драйв. А житель Внутренней Монголии охренеет от Пекина, Шеньдженя а в Гонконге его инфаркт разобьет.
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2k
Baklanavr Час назад
Очередной наброс на вентилятор. Сходили бы в перекресток или вообще в пятерочку. Ну или уж ВкусВилл какой-нибудь. Большинство москвичей также от цен в 4к за виноград и 700к за вино охренеет .
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332
Liberman Час назад
В гум бы зашел
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Знакомая работала в Азбуке Вкуса что на Кутузовском....там муштра и дисциплина у персонала гораздо хуже чем первый год в армии в самое кошмарное время дедовщины.
А цены........
Туда ходят тщеславные идиоты которые "понаприехали" в нерезиновую....
Нормальные москвичи, даже с доходом, в такие заведения не ходят и в ЦУМе не одеваются.
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24k
иванов дмитрий Час назад
Потом наверное вызвали бентли как такси и на камеру удивились цене московского такси?
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2026 постов (1985 в горячем)

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