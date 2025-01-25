Житель Саратова, прилетев в Москву, был поражён, столкнувшись с ценами в местных магазинах

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Москвич привёл друга из Саратова в Азбуку вкуса, чтобы удивить его качеством и разнообразием продуктов, но… у того поднялось давление при одном взгляде на цены.
Жители регионов не готовы к этому видео.
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Оказывается там прибыль не важна - главное показать откуда наличные. (Папа - мент, мама - в обладминистрации, если что).
Судя по роже - армяшка?
Для примера 2.5 кг курицы стоит 20$
А цены........
Туда ходят тщеславные идиоты которые "понаприехали" в нерезиновую....
Нормальные москвичи, даже с доходом, в такие заведения не ходят и в ЦУМе не одеваются.