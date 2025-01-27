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В Англии полицейские пустились в погоню за инвалидом-колясочником

В Англии полицейские пустились в погоню за инвалидом-колясочником

Автор:
27 января 2025 14:29
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Погоня   в мире   инвалид   колясочник   
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Житель британского Шеффилда стал свидетелем необычной погони, произошедшей возле его жилища. Полицейские преследовали инвалида, передвигающегося на электрической коляске.

Стражи правопорядка несколько раз преграждали путь упрямому владельцу мобильного средства передвижения, но он каждый раз объезжал препятствие и продолжал движение.

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Метки: Англия   Великобритания   Видео   Погоня   в мире   инвалид   колясочник   
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7  комментариев
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201
Дядюшка Лю 3 часа назад
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684
НеВиниПуха 47 минут назад
Инвалид скорость превысил?
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477
TradeMoney 3 часа назад
У него гранатомёт в коляске под одеждой или выйти из машины в падлу?
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6k
sergonly 3 часа назад
Ссылка rutube.ru
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45k
SinigamiRuuk 3 часа назад
По колёсам стреляй;)
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−6
Шурман 4 часа назад
У нас на районе 2 судака таких есть в 7 утра и так темно и еще и свет экономят кругом так они без света на своих креслах катаются и попробуй что то им сказать сразу вонь и крики , мне так кажется что эта бабка и дед из одной семьи потому что ведут себя одинаково и в магазине даже могут людям на ногу наехать .
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Себастьян Перейра
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