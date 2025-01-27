В Англии полицейские пустились в погоню за инвалидом-колясочником

1431
1
1
Житель британского Шеффилда стал свидетелем необычной погони, произошедшей возле его жилища. Полицейские преследовали инвалида, передвигающегося на электрической коляске.
Стражи правопорядка несколько раз преграждали путь упрямому владельцу мобильного средства передвижения, но он каждый раз объезжал препятствие и продолжал движение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мальчик помог женщине с инвалидностью, застрявшей на трамвайных путях
- «Ты куда собрался на своей тележке?»: на Кубани зумеры издевались над инвалидом, чтобы снять «хайповое» видео
- В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты
- Лжеминёр из психдиспансера устроил переполох в Красноуфимске
- «Повели себя как негодяйки»: девушки в Краснодарском крае высмеяли инвалида-колясочника за попытку познакомиться
Новости партнёров
реклама