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Дрон устроил перестрелку с робопсом

Дрон устроил перестрелку с робопсом

Автор:
27 января 2025 10:47
Метки: Видео   Китай   в мире   дрон   квадрокоптер   перестрелка   
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В Китае энтузиасты провели короткий, но зрелищный поединок между дроном и роботизированным псом. Дрон и ропопёс устроили перестрелку пиротехническими изделиями.

«Cражение» робопса Unitree из Ханчжоу Robotics и промышленного квадрокоптера из серии DJ IT.

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Метки: Видео   Китай   в мире   дрон   квадрокоптер   перестрелка   
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10  комментариев
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99k
Херанука Паибалу 3 часа назад
Ну вот, будущее и наступило
Осталось назвать дата-центр СкайНет - и понеслась !!!!
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52k
Прискорбный Скиталец 20 минут назад
так кто победил? наши?
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415
Дмитрий 52 минуты назад
Чем только это все заряжать в реальной войне...
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27k
Михаил Сметанкин Час назад
И восстали машины из пепла ядерного огня! ...
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5k
просто Дмитрий 2 часа назад
Тлько Зелебобику не показывайте !!!!
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17k
info-kozirev 2 часа назад
Отработка систем ПВО против дронов?
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24k
banzai7 3 часа назад
А чего такое не длинное видео. Плёнка кончилась?
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19k
ss 3 часа назад
Это тренировка. Они готовятся...
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