Дрон устроил перестрелку с робопсом

2401
1
1
В Китае энтузиасты провели короткий, но зрелищный поединок между дроном и роботизированным псом. Дрон и ропопёс устроили перестрелку пиротехническими изделиями.
«Cражение» робопса Unitree из Ханчжоу Robotics и промышленного квадрокоптера из серии DJ IT.
Источник:
Ссылки по теме:
- 200 тысяч велосипедистов, выехавших ночью за пельменями, устроили хаос в Китае
- Впечатляющий книжный магазин в Китае
- Люди бегут в панике: в Китае рядом с жилым районом упала часть космической ракеты
- Китаец с помощью дрона раскрыл измену
- Пенсионерка сбежала из дома престарелых, преодолев двухметровый забор
Метки: Видео Китай в мире дрон квадрокоптер перестрелка
Новости партнёров
реклама
Осталось назвать дата-центр СкайНет - и понеслась !!!!