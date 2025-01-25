В Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты

В селе Нелькан Хабаровского края самолет Ан-24 с пассажирами на борту во время взлета съехал в лесной массив. Предварительно, у борта при взлете отказал двигатель и его завалило с полосы на бок прямо в кусты. Никто не пострадал, лайнер должен был следовать по прямому маршруту, без посадки в Николаевске-на-Амуре.

Пассажиры запечатлели свое «волшебное» приземление и отметили, что они «родились в рубашке». К ним оперативно прибыли спасательные службы. Рейс АН-24 выполняет авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

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