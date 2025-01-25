FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 2008 постов • 82 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты

В Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты

Автор:
25 января 2025 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Хабаровском крае   Видео   ЧП   авария   ан-24   кусты   самолет   
1135
1
1

Пассажирский самолет Ан-24 не смог взлететь в селе Нелькан Хабаровского края и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В селе Нелькан Хабаровского края самолет Ан-24 с пассажирами на борту во время взлета съехал в лесной массив. Предварительно, у борта при взлете отказал двигатель и его завалило с полосы на бок прямо в кусты. Никто не пострадал, лайнер должен был следовать по прямому маршруту, без посадки в Николаевске-на-Амуре.


Пассажиры запечатлели свое «волшебное» приземление и отметили, что они «родились в рубашке». К ним оперативно прибыли спасательные службы. Рейс АН-24 выполняет авиакомпания «Хабаровские авиалинии».


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: В Хабаровском крае   Видео   ЧП   авария   ан-24   кусты   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5
Шурман 2 часа назад
Шизда экипажу ! теперь долго в небо не поднимут машину и дальше - лицензия и пошло поехало . Ошибка пила и думайте что хотите .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12
страйкер 6 минут назад
... а тут птица через дорогу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2026 постов (1985 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

399680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Подборка интересных и необычных фотографий Российской Империи
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок...
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#история#Прикол#кот#факты#Россия#СССР#Китай
#машина#Люди#США#собака#аварии#конфликт#ДТП#квартира#Аукцион#кошка
#автомобили#животные#Автовсячина#позитив#Юмор#авто аварии#интересно#актер#новости#отношения
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет «Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет Жёсткая посадка самолёта в Техасе Жёсткая посадка самолёта в Техасе Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети Видео падения частного самолёта на трассу в США появилось в сети И такое случается: самолёт не смог остановиться и влетел в легковушку И такое случается: самолёт не смог остановиться и влетел в легковушку Самолёт совершил жёсткую посадку в Китае Самолёт совершил жёсткую посадку в Китае В Эквадоре самолет упал на проезжую часть В Эквадоре самолет упал на проезжую часть

На что жалуетесь?

Вернуться