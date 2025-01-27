Самарская прокуратура посчитала приговор блогеру Эдуарду Шарлоту* слишком мягким и потребовала его отменить

С другой стороны, апелляцию подала и защита Шарлота - они как раз хотят смягчения наказания. Оба прошения рассмотрят в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

В декабре Шарлот получил 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Обвинение требовало 7,5 лет колонии. В своём последнем слове блогер заявил, что любит Россию, хочет жениться и завести ребёнка.