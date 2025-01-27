Самарская прокуратура посчитала приговор блогеру Эдуарду Шарлоту* слишком мягким и потребовала его отменить

Он получил 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.
Приговор Шарлота* могут пересмотреть и ужесточить. Об этом заявила пресс-служба самарской прокуратуры:
Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.
С другой стороны, апелляцию подала и защита Шарлота - они как раз хотят смягчения наказания. Оба прошения рассмотрят в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
В декабре Шарлот получил 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Обвинение требовало 7,5 лет колонии. В своём последнем слове блогер заявил, что любит Россию, хочет жениться и завести ребёнка.
Также он тогда извинился за все видео, которые он выкладывал в сеть в 2023 году. Тогда он уехал в Армению и выпустил ролик, в котором сжигал российский паспорт.
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Шарлот опубликовал и другие провокационные видео, в одном из них разрывал георгиевскую ленточку, в другом - прибивал к дереву военный билет и крест с распятием. Позже у блогера кончились деньги, он вернулся в Россию и его арестовали прямо в аэропорту.
*Эдуард Шарлот внесён в реестр террористов и экстремистов.
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Меня, как верующего оскорбляет само существование такого закона. Если Бог есть, он сам разберётся с теми, кто его оскорбляет. Если кто-то оскорбит лично мои чувства, то я, по крайней мере постараюсь, дать ему по морде, а потом бы сказал, что действовал в состоянии аффекта, т.к. мои чувства было оскорблены.
Меня, атеиста и агностика, оскорбляют ваши кресты и полумесяцы, развешанные по городу. Куда обращаться за компенсацией?
Делать больше нехер или просто дебилы???
Забавно читать такое, от персонажа с ником «чумадан»
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Забавно читать такое от человека, считающего себя русским патриотом, но не смотревшим мультик "Ну, Погоди!"
Такого слова в языке нет и не было.
Так, что чистоту языка, как раз ты и дискредетируешь
Единственное, что он может подать, так это донаты последователям ололоши овального.
Хотя, такие персонажи в числе первых стукачами работают.
Не удивлюсь, если уже…