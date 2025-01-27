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Самарская прокуратура посчитала приговор блогеру Эдуарду Шарлоту* слишком мягким и потребовала его отменить

Самарская прокуратура посчитала приговор блогеру Эдуарду Шарлоту* слишком мягким и потребовала его отменить

Автор:
27 января 2025 20:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Прокуратура   Шарлот   апелляция   блогер   приговор   
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Он получил 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Приговор Шарлота* могут пересмотреть и ужесточить. Об этом заявила пресс-служба самарской прокуратуры:

Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания. Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

С другой стороны, апелляцию подала и защита Шарлота - они как раз хотят смягчения наказания. Оба прошения рассмотрят в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

В декабре Шарлот получил 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Обвинение требовало 7,5 лет колонии. В своём последнем слове блогер заявил, что любит Россию, хочет жениться и завести ребёнка.

Также он тогда извинился за все видео, которые он выкладывал в сеть в 2023 году. Тогда он уехал в Армению и выпустил ролик, в котором сжигал российский паспорт.

Шарлот опубликовал и другие провокационные видео, в одном из них разрывал георгиевскую ленточку, в другом - прибивал к дереву военный билет и крест с распятием. Позже у блогера кончились деньги, он вернулся в Россию и его арестовали прямо в аэропорту.

*Эдуард Шарлот внесён в реестр террористов и экстремистов.

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Метки: Видео   Прокуратура   Шарлот   апелляция   блогер   приговор   
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30k
ЦСКА 2 часа назад
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14k
net 2 минуты назад
С головой у него явно проблемы, но 5.5 лет чего мало что ли для дурачка? Он не настолько популярен и интересен, чтобы чего-то там популяризировать. Совсем с ума сошли.
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50k
Игорь 15 минут назад
5,5 лет надо бы дать тем, кто протолкнул и принял "Закон об оскорблении чувств верующих" в текущей редакции.

Меня, как верующего оскорбляет само существование такого закона. Если Бог есть, он сам разберётся с теми, кто его оскорбляет. Если кто-то оскорбит лично мои чувства, то я, по крайней мере постараюсь, дать ему по морде, а потом бы сказал, что действовал в состоянии аффекта, т.к. мои чувства было оскорблены.
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3
Серб Серб Игорь Полминуты назад
Игорь, извините, а как же насчет поставь другую щеку? Ведь так написано было. Пусть это прозвучало в фильме, из уст католика,( а учил так),но смысл верующим и атеистами был одинаов. Вера это дар, но некоторым пока обрести его не удалось.
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12k
Сатанеев 36 минут назад
Заедали с этим оскорблением чувств верующих. В какое-то средневековье скатываемся.
Меня, атеиста и агностика, оскорбляют ваши кресты и полумесяцы, развешанные по городу. Куда обращаться за компенсацией?
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9k
Кистень 42 минуты назад
К стенке!
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30k
Alex 45 минут назад
Август, ты задрал помоями ресурсы поливать, то курва покемониха всякую парашу заливала, теперь ты.
Делать больше нехер или просто дебилы???
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21k
Алекс 58 минут назад
Мне кажется его просто пожалели. Не выжил бы он в реальной зоне. Хотя мне этого питора жалко бы не было...
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42k
Александр Час назад
Хочет жениться? Он хотел сказать замуж выйти наверное.. А детей там не будет, увы.
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48
maximov7315 Александр Час назад
Так он на зон тайно уже замужем. Только ввиде много мужества.
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63k
zloykoyot Час назад
Надеюсь что удовлетворят обе стороны. Старый приговор отменят, вынесут новый, лет на 20. И потом смягчят до 15.
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2k
svatoy_ejiik Час назад
Когда он блогером успел стать?
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3k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Ну , что тут скажешь - "Слабоумие и отвага" , это сильно...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3829 постов (3785 в горячем)

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