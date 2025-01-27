Гроб на колёсиках. Tesla Model 3 превратили в катафалк

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В Нидерландах выставили на продажу электромобиль Tesla Model 3, переделанный в катафалк. Построившая его фирма Derks Funeral Mobility оценила машину для похорон в 118 950 евро (около 125 тысяч долларов), при этом донорская модель стоит в стране от 40 990 евро, то есть практически в три раза меньше.
За основу взяли рестайлинговый седан, сошедший с конвейера в ноябре 2023 года и с тех пор проехавший только 55 километров. Какую именно модификацию использовали специалисты — в объявлении не уточняется. При этом даже топовая двухмоторная Model 3 оценивается в Нидерландах в 50 990 евро (53,5 тысячи долларов).
Исходному электромобилю полностью переделали заднюю часть кузова, снабдив его поднимающейся к корме крышей, большими окнами и подъёмной задней дверью. Боковые задние двери формально сохранились, но теперь за ними скрываются отсеки для хранения. Оригинальные задние фонари реинтегрировали в модифицированный кузов.
В салоне передняя часть отделена от отсека для перевозки гроба перегородкой со стеклом. В отделке использовано дерево, на потолок добавлена подсветка в духе Rolls-Royce.
Исходному электромобилю полностью переделали заднюю часть кузова, снабдив его поднимающейся к корме крышей, большими окнами и подъёмной задней дверью. Боковые задние двери формально сохранились, но теперь за ними скрываются отсеки для хранения. Оригинальные задние фонари реинтегрировали в модифицированный кузов.
В салоне передняя часть отделена от отсека для перевозки гроба перегородкой со стеклом. В отделке использовано дерево, на потолок добавлена подсветка в духе Rolls-Royce.
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