Гроб на колёсиках. Tesla Model 3 превратили в катафалк

За основу взяли рестайлинговый седан, сошедший с конвейера в ноябре 2023 года и с тех пор проехавший только 55 километров. Какую именно модификацию использовали специалисты — в объявлении не уточняется. При этом даже топовая двухмоторная Model 3 оценивается в Нидерландах в 50 990 евро (53,5 тысячи долларов).



Исходному электромобилю полностью переделали заднюю часть кузова, снабдив его поднимающейся к корме крышей, большими окнами и подъёмной задней дверью. Боковые задние двери формально сохранились, но теперь за ними скрываются отсеки для хранения. Оригинальные задние фонари реинтегрировали в модифицированный кузов.



В салоне передняя часть отделена от отсека для перевозки гроба перегородкой со стеклом. В отделке использовано дерево, на потолок добавлена подсветка в духе Rolls-Royce.