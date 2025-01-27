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Гроб на колёсиках. Tesla Model 3 превратили в катафалк

Гроб на колёсиках. Tesla Model 3 превратили в катафалк

Автор:
27 января 2025 17:34
Сообщество : Автомир
Метки: Model 3   Tesla   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромобиль   
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В Нидерландах выставили на продажу электромобиль Tesla Model 3, переделанный в катафалк. Построившая его фирма Derks Funeral Mobility оценила машину для похорон в 118 950 евро (около 125 тысяч долларов), при этом донорская модель стоит в стране от 40 990 евро, то есть практически в три раза меньше.
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Метки: Model 3   Tesla   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   машина   тюнинг   электромобиль   
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4  комментария
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12k
Андрей 59 минут назад
в случае ДТП это ещё и в мобильный крематорий может превратиться
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5k
Alexbux1 8 минут назад
А я то невдупляю, чегойто такое знакомое мне ларгус напоминает.....
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2k
Darki 19 минут назад
Неплохо.Взяли обычный седан,сделали спецтехнику.
Молодцы.
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46k
АнтонПолднев 48 минут назад
Подсветка в данном случае особенно важна...
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Добрый Бабайка
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