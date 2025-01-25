В Санкт-Петербурге водитель остановил автобус, наполненный пассажирами, ради совершения намаза

Мужчина работает водителем с 2023 года - ранее нареканий к нему не было.
В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что подобный инцидент произошёл впервые. Он связан с трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса.
— Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства, — отметили в организации.
В «Пассажиравтотранс» пообещали провести профилактическую беседу с водителями о необходимости проведения религиозных процедур в период межрейсового отдыха.
Источник:
- Пассажиры застали водителя автобуса за просмотром порно
- В Новосибирске водитель автобуса вместе с кондуктором обматерили и избили пассажира
- Автобус, который смог
- В Кургане нетрезвый кондуктор подрался с пассажиркой и выкинул её из автобуса
- В Хабаровском крае водитель выбросил пенсионерку из автобуса
При этом ничего против самих мусульман не имею. Но на рабочем месте даже по корану можно отложить намаз.