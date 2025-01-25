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В Санкт-Петербурге водитель остановил автобус, наполненный пассажирами, ради совершения намаза

В Санкт-Петербурге водитель остановил автобус, наполненный пассажирами, ради совершения намаза

Автор:
25 января 2025 12:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Авто   Питер   автобус   вера   водитель   намаз   обряд   
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Мужчина работает водителем с 2023 года - ранее нареканий к нему не было.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что подобный инцидент произошёл впервые. Он связан с трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса.

— Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства, — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести профилактическую беседу с водителями о необходимости проведения религиозных процедур в период межрейсового отдыха.


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Метки: Авто   Питер   автобус   вера   водитель   намаз   обряд   
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50  комментариев
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21k
Kucher 2 часа назад
Какое "понимание" со стороны пассажиров? Они что, дебилы?
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3
Виктор Вик 50 секунд назад
Интересно если это на уроке сделать убьют еще в школе или только дома?
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37k
AzuveR 4 минуты назад
Какая на буй профилактическая беседа ? Уволить к ипиням.
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1k
ivandike 5 минут назад
Какие тут беседы? Он что дурак? Спецом нарывается
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922
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Полтора года работал, а тут хоба и понеслось. Очевидно, что это провокация и совершается по заказу с внешней организацией.
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1k
rus 6 минут назад
Если обстоятельства уже случились, значит надо было раньше намазы совершать. А если такому дикарю аллах нашепчет - упади с моста с неверными, он же повернет автобус в реку. Таких нельзя допускать до такой работы
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11k
РАТНИК 9 минут назад
Всех религиозных исламистов часто переклинивает как у шизофреников.
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11k
Maximvs 11 минут назад
Я однажды из душа выхожу в раздевалку спортклуба. А там несколько молодых кавказцев молятся и молятся в мою сторону. Мне даже приятно стало, что мое голое тело вызывает у них такой божественный восторг. На пару секунд почувствовал себя богом))
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28k
EvilHomer 12 минут назад
Со своим уставом в чужой монастырь....
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11k
Maximvs 12 минут назад
Я бы испугался. Ведь он может свершить намаз перед терактом. Например, направить автобус в реку с моста.
При этом ничего против самих мусульман не имею. Но на рабочем месте даже по корану можно отложить намаз.
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1k
Влад 14 минут назад
Пассажирам бы иски въ-бать к перевозчику, чтоб хоть так дошло.
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1k
Анисимов Вадим 17 минут назад
Пассажиры должны были тоже выйти из автобуса и спеть водителю Гимн России.
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51k
Соломей 18 минут назад
и что ,среди пассажиров не нашлось водителя, который смог бы уехать пока тот намазничает?
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9k
Влад 19 минут назад
писал уже, но... оставлю ещё раз. а вообще -такие памятки надо по столбам расклеивать.
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3k
Димыч 24 минуты назад
Чёт прям поветрие какое-то пошло. Пробуют нас на зуб, что ли? Проглотят или нет?
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3k
Deniss Полчаса назад
такое ощyщение, что это не водила баран, который насрав на нормы и правила общества в котором он находится, а полный автобyс баранов , из которых, не нашлось никого вломить люлей этомy верyющимy
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1k
Пушкин 43 минуты назад
Завернуть в коврик и домой в кишлак к заскучавшим ослам
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395k
Алексей 46 минут назад
должны были написать виновник наказан,уволен и отправлен в родной кишлак с семьей справляться с трагическими обстоятельствами
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2k
Андрей Еделькин 48 минут назад
Гнать из страны, пока не поздно!
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15k
Доктор 51 минуту назад
Ишак потыканный !
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579
ya da 52 минуты назад
Животные если хотят какать , то делают это, так и эти овцетрахи намазывают себя
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