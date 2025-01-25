В Санкт-Петербурге водитель остановил автобус, наполненный пассажирами, ради совершения намаза

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что подобный инцидент произошёл впервые. Он связан с трагическими обстоятельствами в семье водителя автобуса.

— Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства, — отметили в организации.

В «Пассажиравтотранс» пообещали провести профилактическую беседу с водителями о необходимости проведения религиозных процедур в период межрейсового отдыха.

