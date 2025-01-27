Забавная реакция кота на человеческий "чих"

Забавный диалог между рыжим котиком и его хозяйкой из этого видео вызвал бурю положительных эмоций в социальных сетях. Каждый раз, когда девушка чихает, пушистый питомец начинает показывать бурную заинтересованность протяжными и выразительными мяуканиями, словно пытаясь поддержать ее или расспросить о причинах внезапного звука.

Повадки котика напоминают любопытного собеседника. Он реагирует на чихание так же азартно, как на птиц за окном.