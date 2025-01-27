Забавная реакция кота на человеческий "чих"

1236
1
1
Пользователей сети повеселила реакция рыжего кота на чихание хозяйки. Каждый раз, когда женщина чихает, питомец реагирует так, будто увидел птиц за окном.
Забавный диалог между рыжим котиком и его хозяйкой из этого видео вызвал бурю положительных эмоций в социальных сетях. Каждый раз, когда девушка чихает, пушистый питомец начинает показывать бурную заинтересованность протяжными и выразительными мяуканиями, словно пытаясь поддержать ее или расспросить о причинах внезапного звука.
Повадки котика напоминают любопытного собеседника. Он реагирует на чихание так же азартно, как на птиц за окном.
Источник:
Ссылки по теме:
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
Новости партнёров
реклама
"Будь здорова, хозяйка"!