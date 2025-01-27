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Забавная реакция кота на человеческий "чих"

Забавная реакция кота на человеческий "чих"

Автор:
27 января 2025 07:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   чихание   
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Пользователей сети повеселила реакция рыжего кота на чихание хозяйки. Каждый раз, когда женщина чихает, питомец реагирует так, будто увидел птиц за окном.

Забавный диалог между рыжим котиком и его хозяйкой из этого видео вызвал бурю положительных эмоций в социальных сетях. Каждый раз, когда девушка чихает, пушистый питомец начинает показывать бурную заинтересованность протяжными и выразительными мяуканиями, словно пытаясь поддержать ее или расспросить о причинах внезапного звука.

Повадки котика напоминают любопытного собеседника. Он реагирует на чихание так же азартно, как на птиц за окном.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   чихание   
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5  комментариев
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24k
banzai7 2 часа назад
В переводе с кошачьего:
"Будь здорова, хозяйка"!
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3k
Александр 16 минут назад
У меня тоже кошка и кот реагировали на чих. Не всегда и не так активно, но подмуркивали)
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36k
Slonyash 2 часа назад
Красивый какой!
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12k
Владимир 2 часа назад
здоровья желает
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4267 постов (4177 в горячем)

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