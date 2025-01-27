Парень выиграл конкурс на секс с моделью и привёз с собой жену

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В ноябре порноактриса Лили Филлипс опубликовала видео в TikTok, где показала Кеннета из Шотландии. Молодой человек победил в конкурсе на секс с ней.
Как признавался Кеннет, он не один год смотрел видео с Филлипс и стал её поклонником. Желая разделить момент счастья, шотландец прилетел в Англию... с супругой.
Позже парень признался, что это был лучший секс в его жизни. Оценка Филлипс оказалась куда скромнее — она назвала их секс «вкусным».
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