Парень выиграл конкурс на секс с моделью и привёз с собой жену

Как признавался Кеннет, он не один год смотрел видео с Филлипс и стал её поклонником. Желая разделить момент счастья, шотландец прилетел в Англию... с супругой.

Позже парень признался, что это был лучший секс в его жизни. Оценка Филлипс оказалась куда скромнее — она назвала их секс «вкусным».