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Парень выиграл конкурс на секс с моделью и привёз с собой жену

Парень выиграл конкурс на секс с моделью и привёз с собой жену

Автор:
27 января 2025 12:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Лили Филлипс   Люди   выигыш   идиотизм   модель   муж и жена   порноактриса   секс   
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В ноябре порноактриса Лили Филлипс опубликовала видео в TikTok, где показала Кеннета из Шотландии. Молодой человек победил в конкурсе на секс с ней.

Как признавался Кеннет, он не один год смотрел видео с Филлипс и стал её поклонником. Желая разделить момент счастья, шотландец прилетел в Англию... с супругой.


Позже парень признался, что это был лучший секс в его жизни. Оценка Филлипс оказалась куда скромнее — она назвала их секс «вкусным».

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Метки: Видео   Лили Филлипс   Люди   выигыш   идиотизм   модель   муж и жена   порноактриса   секс   
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13  комментариев
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73k
turyst Час назад
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6k
Евгений 7 минут назад
высокие, высокие отношения
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9k
grigorenko vladislav 18 минут назад
Потом его жена тоже победит в конкурсе и его с собой возьмёт. Посмотреть. Скажет, что было вкусно. Семья победителей.
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626
Hitriy Zhuk Полчаса назад
В денежном эквиваленте аренда шлюхи на час это по цене хоть и возмутительно учитывая что труд низкоквалифицированый, но не особо дорого в принципе.
Зачем лесть в розыгрыши пилотки, да еще и ехать куда то?
Торжество нищебродства и глупости.
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73
odette Hitriy Zhuk 17 минут назад
просто пиар
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24k
banzai7 Полчаса назад
Жена, наверное, еврейка. Секс то на халяву.
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4k
Александр 38 минут назад
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42k
Александр Час назад
Новости которые мы заслужили?
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1k
Друг 2 часа назад
тут ЭТО ...ДРУГ ... ну вы поняли
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12k
MUZSER 2 часа назад
Врач диктует практиканту:
Пишите: "Черепная травма головы... "
Может быть, черепно-мозговая?
Нет у него мозгов, раз на день рождения жены с любовницей приперся! (c)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2725 постов (2691 в горячем)

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