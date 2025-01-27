Сравнение исторических снимков блокадных лет с современными фотографиями на том же месте.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Датой окончательного освобождения города считается 27 января 1944 года,
2.
Многие укрепления устанавливались в центре Ленинграда. В 1942 году в здании на Гороховой заложили первый этаж и создали огневую точку.
3.
Из-за перебоев электроснабжения троллейбусы и трамваи, вышедшие на маршруты в 1941 году, остались на улицах.
4.
В 1941 году все памятники в центре попытались замаскировать и защитить. Например, конные скульптуры с Аничкова моста закопали
5.
После первой самой тяжёлой блокадной зимы, было решено создать огороды прямо в городе.
7.
Из-за бомбёжек и морозов, водоснабжение в блокадном Ленинграде было непостоянным. Звенигородская улица
8.
После повреждения водопроводных труб образовывались такие проруби, откуда тоже набирали воду и в которых стирали бельё.
13.
На Невском, 174 находилось историческое здание, в котором когда-то располагался Александро-Невский дом призрения.
14.
Дом на Невском, 119 пострадал в один из первых налётов на город - в сентябре 1941 года. Позже фасад закрыли фанерой, а после войны восстановили.
16.
Люди ждут эвакуации у вокзала, июль 1942 года.
17.
"Литературный дом" строился в 1870-е годы.
19.
Магазин Елисеевых и соседние дома заколочены досками.
20.
К счастью, дом Зингера во время блокады не пострадал.
22.
Начало Невского проспекта, 1942 год. Виден полуразрушенный дом в Кирпичном переулке.
23.
Немецкий снаряд попал прямо в жилой дом №13 по Глазовской улице.
24.
Газгольдер на Лиговском
25.
Разрушенные дома на Суворовском
27.
Горящий госпиталь на Суворовском
28.
ДОТ на Лиговском
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