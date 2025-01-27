17.

Своё название получил, так как в разные годы здесь жили Белинский, Тургенев, Гончаров и другие писатели. У здания было два корпуса: на Фонтанке и на Невском. О первоначальном облике дома можно судить как раз по сохранившемуся корпусу на Фонтанке. Во время войны в центральную часть здания попала фугасная бомба. В 1947 началась реконструкция фасада уже в новом стиле: появились колонны и скульптуры. В 2011 году дом снесли и построили заново.