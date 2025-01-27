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Блокадный Ленинград

Блокадный Ленинград

Автор:
27 января 2025 21:22
Метки: Россия   СССР   Санкт-Петербург   Фотографии   история   ленинград   
755
29

Сравнение исторических снимков блокадных лет с современными фотографиями на том же месте.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Датой окончательного освобождения города считается 27 января 1944 года,

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Источник:

Метки: Россия   СССР   Санкт-Петербург   Фотографии   история   ленинград   
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2  комментария
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GROMOZEKA 4 часа назад
Вечная память павшим…….
Мы у Вас в неоплатном долгу
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174
Андрей Час назад
Мечтами их и песнями
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 6211 постов (6208 в горячем)

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