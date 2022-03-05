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Трейлер фильма Наёмник (2022)

Трейлер фильма Наёмник (2022)

Автор:
05 марта 2022 17:33
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   США   Эдди Марсан   фильм   боевики   триллеры   Тарик Салех   Крис Пайн   Бен Фостер   Гиллиан Джейкобс   Кифер Сазерленд   Нина Хосс   Амира Казар   Фарес Фарес   Джей Ди Пардо   Флориан Мунтяну   Сандер Томас   Тэйт Флетчер   Алексей Манвелов   Мэттью Марш   Кори Скотт Аллен   Георге Пиштеряну   Нико Вулард   Тайнер Рашинг   
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Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида, а зеленый берет — предметом гордости. Но после полученных ранений он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, не всегда самыми «чистыми». И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направить оружие, лежит полностью на нем.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 10 марта 2022
В ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Эдди Марсан, Кифер Сазерленд, Нина Хосс, Амира Казар, Фарес Фарес, Джей Ди Пардо, Флориан Мунтяну, Сандер Томас, Тэйт Флетчер, Алексей Манвелов, Мэттью Марш, Кори Скотт Аллен, Георге Пиштеряну, Нико Вулард, Тайнер Рашинг
Режиссер: Тарик Салех

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Метки: видео   кино   трейлер   США   Эдди Марсан   фильм   боевики   триллеры   Тарик Салех   Крис Пайн   Бен Фостер   Гиллиан Джейкобс   Кифер Сазерленд   Нина Хосс   Амира Казар   Фарес Фарес   Джей Ди Пардо   Флориан Мунтяну   Сандер Томас   Тэйт Флетчер   Алексей Манвелов   Мэттью Марш   Кори Скотт Аллен   Георге Пиштеряну   Нико Вулард   Тайнер Рашинг   

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Tάρβοs 3 часа назад
С торрента качнем)
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
ну вроде ниче так экшен для вечера)))
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