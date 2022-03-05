Трейлер фильма Наёмник (2022)

Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида, а зеленый берет — предметом гордости. Но после полученных ранений он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, не всегда самыми «чистыми». И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направить оружие, лежит полностью на нем.

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Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 10 марта 2022

В ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Эдди Марсан, Кифер Сазерленд, Нина Хосс, Амира Казар, Фарес Фарес, Джей Ди Пардо, Флориан Мунтяну, Сандер Томас, Тэйт Флетчер, Алексей Манвелов, Мэттью Марш, Кори Скотт Аллен, Георге Пиштеряну, Нико Вулард, Тайнер Рашинг

Режиссер: Тарик Салех