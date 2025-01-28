Челябинские рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом на улице Дмитрия Неаполитанова. Работники ЖКХ хотели убрать проблемную березу, чтобы она в случае непогоды не рухнула на автомобили. Когда коммунальщики начали спиливать дерево, то не смогли его удержать, и оно упало на одну из припаркованных напротив машин. У стоявших рядом авто сработала сигнализация.



