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Челябинские рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины

Челябинские рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины

Автор:
28 января 2025 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Авто   Дерево   Челябинск   машина   провал   рабочие   фиаско   
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В Челябинске коммунальщики хотели убрать с дороги потенциально опасное дерево, но уронили его на припаркованную машину.

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом на улице Дмитрия Неаполитанова. Работники ЖКХ хотели убрать проблемную березу, чтобы она в случае непогоды не рухнула на автомобили. Когда коммунальщики начали спиливать дерево, то не смогли его удержать, и оно упало на одну из припаркованных напротив машин. У стоявших рядом авто сработала сигнализация.



За несколько секунд до инцидента около машин прошел мужчина. Однако, по словам очевидцев, никто из находившихся рядом людей не пострадал.


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Метки: Авто   Дерево   Челябинск   машина   провал   рабочие   фиаско   
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7  комментариев
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1k
b1r1da 2 часа назад
Потому что любуб работу должны делать профессионалы. Ну или хотя бы не много разбирающиеся. Плюс экономят. На спил деревьев списывают миллионы, на всякую спейтехнику, а по факту несколько джамшутов с пилой все пилят. Деревья в городе пилят с подьемников, по частям, с применением кранов, аккуратно опуская на землю, а не роняя.
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19k
Григорий Бабкин 6 минут назад
Дебилы, б*лядь. Если у дерева наклон в сторону, то ему пох*уй, с какой стороны его подпиливают. Притяжение никто не отменял. Поэтому люди с головой берут подъёмник и, начиная сверху, спиливают частями. А здесь, повторюсь, дебилоиды, три класса церковно приходской школы.

Пы. Сы. Очень надеюсь, что ведёрко застраховано и страховая вые*бет "специалистов" по полной.
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5k
dog-1959 8 минут назад
Без мозгов...совсем
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67
jevgenij Полчаса назад
ну там ещё 3 дерева рядом стоят.могут потренироваться
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8k
Nikolay 47 минут назад
Челябинские коммунальщики настолько суровы, что им по..й припаркованные машины
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8k
Василий Афиногенов 58 минут назад
незаменимые,проффесиональные иностранные специалисты
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11k
Заводной апельсин 59 минут назад
Даже странно, что такой "надежный" план дал осечку.
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Аnomaly
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 497 постов (490 в горячем)

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