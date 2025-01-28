Челябинские рабочие пытались убрать дерево, чтобы оно не упало на машины

В Челябинске коммунальщики хотели убрать с дороги потенциально опасное дерево, но уронили его на припаркованную машину.
Инцидент произошел рядом с жилым комплексом на улице Дмитрия Неаполитанова. Работники ЖКХ хотели убрать проблемную березу, чтобы она в случае непогоды не рухнула на автомобили. Когда коммунальщики начали спиливать дерево, то не смогли его удержать, и оно упало на одну из припаркованных напротив машин. У стоявших рядом авто сработала сигнализация.
За несколько секунд до инцидента около машин прошел мужчина. Однако, по словам очевидцев, никто из находившихся рядом людей не пострадал.
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Пы. Сы. Очень надеюсь, что ведёрко застраховано и страховая вые*бет "специалистов" по полной.