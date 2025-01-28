Британские моряки перепутали пукающего кита с российским подводным дроном

Британские военные моряки попали на страницы СМИ после курьёзного случая. Акустики Королевских ВМС подняли тревогу у берегов Шотландии, уловив «подозрительные звуковые волны».Источник шума сначала двигался на север, в открытое море, а спустя несколько дней такие же сигналы были зафиксированы на юге в сторону моста между островами Скай и Эйлен-Бан. После шумы утихли, но загадка осталась. Британцы было решили, что русский подводный дрон сбросил подслушивающее устройство на дно между островом Разей и полуостровом Эплкрос.