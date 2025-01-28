Британские моряки перепутали пукающего кита с российским подводным дроном

Инцидент произошёл у северо-западного побережья Шотландии, неподалеку от базы атомных подводных лодок Клайд.
Британские военные моряки попали на страницы СМИ после курьёзного случая. Акустики Королевских ВМС подняли тревогу у берегов Шотландии, уловив «подозрительные звуковые волны».Источник шума сначала двигался на север, в открытое море, а спустя несколько дней такие же сигналы были зафиксированы на юге в сторону моста между островами Скай и Эйлен-Бан. После шумы утихли, но загадка осталась. Британцы было решили, что русский подводный дрон сбросил подслушивающее устройство на дно между островом Разей и полуостровом Эплкрос.
Через время выяснилось, что российские подлодки и дроны, следящие за Королевскими ВМС, не виноваты, а звуки имеют природное происхождение и исходили от проплывавших неподалёку китов - сообщает газета The Sun. Газообразование у этих морских обитателей весьма своеобразное, шумное и, по мнению военных, похоже на сигналы шпионского оборудования.
Инцидент, конечно, комичный, однако он ярко показывает напряжённость среди западных военных, обеспокоенных российскими технологическими возможностями. Кстати, эта история произошла впервые за 55 лет наблюдений на базе.
Источник:
- 200 овец прогнали через город в рамках ежегодной английской традиции
- В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом
- Сумасшедшие гонки худших водителей Великобритании
- Статуя коричневого пса, спровоцировавшего масштабные беспорядки в Лондоне
- Ллангернивский тис – одно из старейших деревьев планеты с мистической историей
После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё продолжали поступать. Поэтому шведское руководство отправило группу для изучения происходящего.
В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.
15 лет военные моряки Швеции слушали как пердит селёдка.
А если живьем увидят, то инфаркт будет?)
Все судомоделисты страны , делаем мини подлодки которые будут громко "пердеть"
устроим Британским ВМС развлекуху