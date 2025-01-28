FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2713 постов • 858 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное
Британские моряки перепутали пукающего кита с российским подводным дроном

Британские моряки перепутали пукающего кита с российским подводным дроном

Автор:
28 января 2025 11:23
Сообщество : Военное
Метки: Великобритания   Кололевские ВМС   звуки моря   киты   подводные лодки   подводный дрон   шумы   
1271
3

Инцидент произошёл у северо-западного побережья Шотландии, неподалеку от базы атомных подводных лодок Клайд.

Британские военные моряки попали на страницы СМИ после курьёзного случая. Акустики Королевских ВМС подняли тревогу у берегов Шотландии, уловив «подозрительные звуковые волны».Источник шума сначала двигался на север, в открытое море, а спустя несколько дней такие же сигналы были зафиксированы на юге в сторону моста между островами Скай и Эйлен-Бан. После шумы утихли, но загадка осталась. Британцы было решили, что русский подводный дрон сбросил подслушивающее устройство на дно между островом Разей и полуостровом Эплкрос.


Через время выяснилось, что российские подлодки и дроны, следящие за Королевскими ВМС, не виноваты, а звуки имеют природное происхождение и исходили от проплывавших неподалёку китов - сообщает газета The Sun. Газообразование у этих морских обитателей весьма своеобразное, шумное и, по мнению военных, похоже на сигналы шпионского оборудования.


Инцидент, конечно, комичный, однако он ярко показывает напряжённость среди западных военных, обеспокоенных российскими технологическими возможностями. Кстати, эта история произошла впервые за 55 лет наблюдений на базе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Великобритания   Кололевские ВМС   звуки моря   киты   подводные лодки   подводный дрон   шумы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Андрей Иванов 2 часа назад
Звукоподражатель старшина Петров представлен к награде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Belgarath 2 минуты назад
Дрессировщик кита представлен к правительственной награде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 19 минут назад
Как можно назвать секретный отдел занимающийся разработкой устройств имитирующих пердящих китов?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Enigma Kuutar 51 минуту назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
BC3472 2 часа назад
В 80-х годах гидроакустика ВМС Швеции улавливала подозрительные сигналы, которые идентифицировала как шум советских подлодок. Поисковые группы месяцами пытались найти следы вторжения, но всё безуспешно.

После развала СССР и прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё продолжали поступать. Поэтому шведское руководство отправило группу для изучения происходящего.

В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается только у сельди.

15 лет военные моряки Швеции слушали как пердит селёдка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Длинный Шмэль 2 часа назад
ААА, зассали п-сы! От любого шороха в штаны откладывают.
А если живьем увидят, то инфаркт будет?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Doc 2 часа назад
Призыв!
Все судомоделисты страны , делаем мини подлодки которые будут громко "пердеть"
устроим Британским ВМС развлекуху
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3030 постов (3022 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304945



Другие посты автора
Популярное в сообществах
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
11 персонажей Disney, которых буквально срисовали со знаменитостей
11 персонажей Disney, которых буквально срисовали со знаменитостей
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#новости#аварии#интересно#конфликт#СССР#США
#животные#автомир#Китай#кот#авто аварии#кошка#позитив#забавно#улыбнуло#Россия
#в мире#автомобили#Люди#ДТП#история#собака#Пёс#полиция#Санкт-Петербург#дети
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Статуя коричневого пса, спровоцировавшего масштабные беспорядки в Лондоне Статуя коричневого пса, спровоцировавшего масштабные беспорядки в Лондоне Ллангернивский тис – одно из старейших деревьев планеты с мистической историей Ллангернивский тис – одно из старейших деревьев планеты с мистической историей В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом В Великобритании придумали жестокий метод борьбы с алкоголизмом 200 овец прогнали через город в рамках ежегодной английской традиции 200 овец прогнали через город в рамках ежегодной английской традиции Сумасшедшие гонки худших водителей Великобритании Сумасшедшие гонки худших водителей Великобритании

На что жалуетесь?

Вернуться