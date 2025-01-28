В Балтийском море оборвали ещё один интернет-кабель

Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Скрины из соцсетей