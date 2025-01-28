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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
28 января 2025 11:13
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
3524
29

Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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29  комментариев
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17k
Евгений 5 часов назад


Я даже знаю, почему начальник не выписал премию. Скажи спасибо, что писты не получил за "никто".
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293
Роман Спасский Час назад
Комментарий к фото
Я их никогда не ношу))) Тепло у нас.
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14k
Самка Хорька 3 часа назад
Да щас-то х@ле... Времени вагон.
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6k
CruelAsm 4 часа назад
Комментарий к фото
На тайного Санту - значит, заявление анонимное? Остроумно.
И ещё. Интересно, когда в компанию к никту и абсолютно никту добавится третий и кто это будет?
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17k
Евгений 5 часов назад

Дрю Берримор не вышла за Костю Дзю, потому-что тогда её бы звали Дрю Дзю.
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1.1M
NAZARETH 5 часов назад
Комментарий к фото
+100500!!!
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1.1M
NAZARETH 5 часов назад
Комментарий к фото
Я один здесь дальтоник?

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58
odette 5 часов назад
хорошая подборка, мне понравилась )
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69k
Бука Сyка Димка 6 часов назад
Комментарий к фото
может ну его нахер...скоро весна, само растает))
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44k
Андрей Иванов 6 часов назад
Это буква "пи", а всё вместе - это не медведь, а писец, просто отожрался
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3k
bosayk 6 часов назад
Комментарий к фото
есть подозрение, что они заложницы одного известного стереотипа и рост их не интересует, но ведь есть другой стереотип, а вот объявлений о том, что ищу с размером ноги не менее 45 еще не встречал)))
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−3
Шурман 6 часов назад
Блин холодец захотелось а готовить его это еще то удовольствие
( мать попрошу в субботу приедет куплю мясо все равно на кухне все время стоит .
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293
Роман Спасский Евгений 57 минут назад
В мультиварке есть режим варки под давлением. И холодец будет приготовлен быстрее. А по поводу прозрачности - пох. Я его ем а не рассматриваю.
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17k
sgb66 6 часов назад
Комментарий к фото
А некоторым они не нужны
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736
Alex 6 часов назад
Мужик приходит в салон:
- мне бы ногти на ногах постричь..
- да, минутку
Приходит мастер:
- здравствуйте, я мастер педикюра!
- слушай, Юра, не знаю, какой ты там мастер, но мне бы ногти на ногах постричь!
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7k
Наталья 6 часов назад
Комментарий к фото
еще уйма времени. не спеши)
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АРОН
  • Дата регистрации: 12.10.2018
  • 6198 постов (6024 в горячем)
Всю жизнь работаю врачом
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