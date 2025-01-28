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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Я даже знаю, почему начальник не выписал премию. Скажи спасибо, что писты не получил за "никто".
И ещё. Интересно, когда в компанию к никту и абсолютно никту добавится третий и кто это будет?
Дрю Берримор не вышла за Костю Дзю, потому-что тогда её бы звали Дрю Дзю.
В цифрах слаб совсем.
Мерил куй термометром,
Вышло 37.
Мясо покупаю на мозговой кости.
А Вы читать не умеете? Поколение ЕГЭ?) Чтобы не следить за процессом. В мультиварке не убежит пена, не пригорит ничего. Так проще.
- мне бы ногти на ногах постричь..
- да, минутку
Приходит мастер:
- здравствуйте, я мастер педикюра!
- слушай, Юра, не знаю, какой ты там мастер, но мне бы ногти на ногах постричь!