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Собаки заинтересовались новым пушистым соседом

Собаки заинтересовались новым пушистым соседом

Автор:
28 января 2025 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   
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Женщина принесла домой кота и закрылась с ним в одной из комнат. Вот как нового соседа отреагировали собаки, живущие в доме.

Восемь любопытных хвостатых детективов, не сумев пробраться к новому пушистому соседу, решили провести тщательное расследование через единственную доступную щель. Каждый влажный нос старательно принюхивался, словно пытаясь составить подробное досье на таинственного незнакомца.

Хозяйка псов, укрывшаяся в комнате с новоприбывшим котом, невольно стала свидетельницей этого забавного расследования. Пока кот осваивался в безопасном пространстве, под дверью развернулась настоящая операция по сбору разведданных. Хвостатые следователи своими чуткими носами пытались разгадать загадку — кто же этот новый житель их дома? Такой необычный способ знакомства определенно войдет в семейную историю как один из самых милых моментов.

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Метки: Видео   Пёс   животные   кот   кошка   собака   
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3k
ЭлитныйСкуф 2 часа назад
Зачем ей от вообще, если у нее восемь (!) собак!?
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11k
perekrestok 13 минут назад
Судя по тому, что под дверь поместились все 8 собак - собачки невеликих размеров. Как только кошка освоится в доме - она всех восьмерых построит!
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50k
Aleks 2 часа назад
Сильная и независимая женщина - начало.
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Fidel
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