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Пешеходы попали в настоящую ловушку на светофоре

Пешеходы попали в настоящую ловушку на светофоре

Автор:
28 января 2025 09:59
Сообщество : Юмор
Метки: Авто   Видео   Юмор   дорога   лужи   машина   неудача   фиаско   
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Казалось бы идёшь себе спокойно на работу, переходишь дорогу в соответствии с ПДД под зелёный сигнал светофора, но времени хватило только на полпути... Стоишь на разделительной полосе, а водители как будто тебя не замечают и на скорости проносятся по лужам, обливая тебя с ног до головы водой: а ты стоишь и обтекаешь...

Худший вторник выглядит так!

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Метки: Авто   Видео   Юмор   дорога   лужи   машина   неудача   фиаско   
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15k
Доктор 2 часа назад
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4k
Андерсен 7 минут назад
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15k
vasilykopkov 21 минуту назад
Ибо нех выходить на переход на мигающий зелёный.
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4k
Duke_kir Полчаса назад
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1k
Вы меня знаете Полчаса назад
Примерно такая же шляпа в Москве, в Алтуфьево, по середине дорого сделали островок, на котором люди ждут автобусы (мараз полный), так прикол в том, что людей в плохую погоду, обхреначивает с двух сторон, это машины с одной и приезжающие автобусы с другой, а никуда не спрятаться.
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2k
DuckTales Час назад
Было такое один раз
До нитки промок ...
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Аnomaly
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 497 постов (490 в горячем)

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