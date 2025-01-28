Пешеходы попали в настоящую ловушку на светофоре

Казалось бы идёшь себе спокойно на работу, переходишь дорогу в соответствии с ПДД под зелёный сигнал светофора, но времени хватило только на полпути... Стоишь на разделительной полосе, а водители как будто тебя не замечают и на скорости проносятся по лужам, обливая тебя с ног до головы водой: а ты стоишь и обтекаешь...