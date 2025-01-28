30 примеров, когда ошибка обходится слишком дорого

Конечно, у всех случаются неудачи. Некоторые из них кажутся незначительными, например, пролитый чай на журнальный столик. Однако есть и более серьёзные происшествия, такие как крушение ракеты. Сегодня мы представляем вам список последних. Глядя на эти снимки, невольно думаешь: «Чёрт возьми, это обошлось в целое состояние!»