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30 примеров, когда ошибка обходится слишком дорого

30 примеров, когда ошибка обходится слишком дорого

Автор:
28 января 2025 10:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: День   авария   неудача   происшествие   ситуация   фотография   
1067
31

Конечно, у всех случаются неудачи. Некоторые из них кажутся незначительными, например, пролитый чай на журнальный столик. Однако есть и более серьёзные происшествия, такие как крушение ракеты. Сегодня мы представляем вам список последних. Глядя на эти снимки, невольно думаешь: «Чёрт возьми, это обошлось в целое состояние!»

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   авария   неудача   происшествие   ситуация   фотография   
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8  комментариев
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723
idlefish 44 минуты назад
Господи! Пошли мне знак!
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12k
поручик Ржевский 6 минут назад
Это не пианино!!!
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34k
Serg2001 23 минуты назад
Комментарий к фото
Когда украинскому летчику срочно приспичило до ветру...
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7k
Наталья 23 минуты назад
Комментарий к фото
учитываю, что он хохлятский- удивительно что цел)
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69k
Бука Сyка Димка 38 минут назад
Комментарий к фото
Писта феррари))
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723
idlefish 42 минуты назад


У меня только один вопрос!
Как?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3523 поста (3474 в горячем)

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