30 примеров, когда ошибка обходится слишком дорого

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Конечно, у всех случаются неудачи. Некоторые из них кажутся незначительными, например, пролитый чай на журнальный столик. Однако есть и более серьёзные происшествия, такие как крушение ракеты. Сегодня мы представляем вам список последних. Глядя на эти снимки, невольно думаешь: «Чёрт возьми, это обошлось в целое состояние!»
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7. Техник случайно произвёл «внеплановое» тестирование вооружения истребителя F-16. «Мишенью» стал военный самолёт стоимостью $19 млн, стоявший поблизости
14. Как потерять почти полмиллиона долларов за 24 часа. Porsche 911 Gt3 Rs съехал в реку на следующий день после покупки
28. Суперкар Koenigsegg Jesko Attack Nur Edition стоимостью 4 миллиона долларов сгорел дотла
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: День авария неудача происшествие ситуация фотография
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