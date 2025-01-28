Собаки рассортировали уток по цветам

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Собакам породы бордер-колли поставили задачу: разделить стаю уток. И они с блеском справились с этой миссией!
Четвероногие друзья сформировали два равных по количеству птиц отряда и разделили их по цветам.
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Но - слегка шовинисты :)