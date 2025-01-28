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Собаки рассортировали уток по цветам

Собаки рассортировали уток по цветам

Автор:
28 января 2025 07:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собаки   утки   
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Собакам породы бордер-колли поставили задачу: разделить стаю уток. И они с блеском справились с этой миссией!

Четвероногие друзья сформировали два равных по количеству птиц отряда и разделили их по цветам. 

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   собаки   утки   
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9  комментариев
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20k
Alex ASK 2 часа назад
Буду показывать это видео нашим манагерам, которые не могут в Экселе данные свести
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11k
perekrestok 6 минут назад
Посмотрел видос и сложилось впечатление что птички сами перегруппировались. Собачки только наблюдали за процессом. Но прикол в том что черные и белые даже в природе разделяются.
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15k
vasilykopkov 20 минут назад
Собаки - умные.
Но - слегка шовинисты :)
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1k
skorpin Полчаса назад
У нас на работе типа-начальник не может организовать работу
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16k
Объект реальности Полчаса назад
Короче нам кирдык и без скайнета.
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7k
SmartCat101 Полчаса назад
вынужден признать, эта собака умнее моего начальника!
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27k
Михаил Сметанкин Час назад
Черные отдельно
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16k
Alex Час назад
Бордер-колли умнее многих людей )
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4160 постов (4022 в горячем)

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