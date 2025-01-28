Решение суда по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом в Воронеже

На этой неделе суд приговорил 38-летнюю виновницу к одному году в колонии-поселении, на два года лишил её прав.



Родственники погибшего пытались отсудить у виновницы ДТП 2 млн рублей, однако суд удовлетворил только 1,6 млн. Так как ранее автомобилистка добровольно выплатила 600 тысяч, с неё взыщут 1 млн рублей.