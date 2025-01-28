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Решение суда по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом в Воронеже

Решение суда по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом в Воронеже

Автор:
28 января 2025 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   Воронеж   СУД   Штраф   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   решение суда   
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Эта авария произошла 4 июня 2024 года в Воронеже. 38-летняя женщина повернула, не уступив дорогу и поймала 47-летнего байкера. Последний двигался на скорости около 115 км/ч (при ограничении 60 км/ч) и только и успел, что положить мотоцикл. Удар для него оказался фатальным.

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Метки: Авто   Видео   Воронеж   СУД   Штраф   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   решение суда   
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21  комментарий
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31k
Matrosskin 2 часа назад
Вот не должно быть такого. Превысил скорость, выскочил на красный, объезжаешь по обочине и т.п. - всё, по умолчанию ты и есть виноватый. Ну невозможно понять что кто-то двигается в 2 раза быстрее чем должен, и соответственно - будет на пересечении траекторий гораздо быстрее. На скорости 60 - машина бы уже давно уехала с перекрёстка, пока бы он до неё доехал.
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12k
Сергей Попов 3 минуты назад
Не повезло ей с адвокатом. Нужно было сразу утверждать, что "летчика" не было видно. Пусть проводят экспертизы и прочее. И почти наверняка экспертиза установила бы, что мотоциклист с некоторой вероятностью мог быть не виден. Этого было бы достаточно для того, чтобы признать водителя легкового автомобиля невиновным.
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3k
Дмитрий 12 минут назад
Если суды выносят такие решения, то пусть тогда вынесут решение сделать каждый перекресток с поворотом налево регулируемым. От весело будет.
Хруст в черте города мчал почти с двойным превышением скорости. Очень сложно водителю автомобиля оценить скорость движения встречного мотоцикла, чтобы убедиться в безопасности своего маневра, если "оно" летит аки пуля.
Да и фиг с этим! Водителю дали небольшой срок, а летун уже навсегда в сырой земле, родители потеряли сыны и т.д. Стоило оно того? Жаль только другие летуны не сильно задумаются и так и будут летать.
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723
idlefish Полчаса назад
Так хруст летел по оживленной дороге как торпеда! На такой скорости его физически не возможно увидеть!
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25k
banzai7 Полчаса назад
Кстати, Воронеж - город миллионник. Для такого города там слишком много левых поворотов.
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9k
Александр 43 минуты назад
Мог бы вырулить, если бы не очконул раньше времени.
И превышение слишком большое. Сам виноват.
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32
ROMA 56 минут назад
Чистая физика - 115км/час это 32 м/с. С момента пересечения линии до момента столкновения - 3 секунды. То есть в начале маневра до мотоциклиста было почти 100 метров. Да еще солнце в глаза судя по тени. Она его просто не видела пока он не влетел. Соблюдайте скоростной режим и будет вам жизнь и счастье.
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11k
Заводной апельсин 58 минут назад
Слишком много за мотохруста. Могли ей просто медаль дать и разойтись. А ну и премию бабе.
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1k
CyraxMotorsport Час назад
Да ничего он не "ложил"...тупо передним тормозом пережал, вот и слизнуло...
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3k
sers Час назад
А не принять ли поправку при которой превышающий скорость на 20 км автоматически становиться виновником?
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5k
Сергей Семенов 2 часа назад
"и только и успел, что положить мотоцикл" (рукалицо)
Когда же умрет этот миф о том, что нужно класть мотоцикл в случае опасности?!
Скользящие мотоцикл и мотоциклист неуправляемы, движутся прямолинейно и практически не замедляются.
Собственно, что видно на скрине: положил и прискользил прямиком в заднее колесо. То есть, если б не клал, а тормозил (как, собственно, этого требуют ПДД), то машина бы успела проехать.
В принципе, при наличии некоторых навыков езды на мотоцикле (а не только умения крутить ручку газа), даже не тормозя мог бы объехать эту машину слева.
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3k
Александр 2 часа назад
да, ситуация странная, вот только причина в другом. если бы хотя бы один из участников дтп соблюдал пдд, то следствия не было б, они просто бы разминулись на перекрестке. а так, один низко летел, другая не смотрела, в итоге один труп.
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12k
Андрей 2 часа назад
вроде бы и мягкий приговор, но с другой стороны какого чёрта лететь в городе с таким превышением?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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