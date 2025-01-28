Решение суда по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом в Воронеже

2017
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Эта авария произошла 4 июня 2024 года в Воронеже. 38-летняя женщина повернула, не уступив дорогу и поймала 47-летнего байкера. Последний двигался на скорости около 115 км/ч (при ограничении 60 км/ч) и только и успел, что положить мотоцикл. Удар для него оказался фатальным.
На этой неделе суд приговорил 38-летнюю виновницу к одному году в колонии-поселении, на два года лишил её прав.
Родственники погибшего пытались отсудить у виновницы ДТП 2 млн рублей, однако суд удовлетворил только 1,6 млн. Так как ранее автомобилистка добровольно выплатила 600 тысяч, с неё взыщут 1 млн рублей.
Родственники погибшего пытались отсудить у виновницы ДТП 2 млн рублей, однако суд удовлетворил только 1,6 млн. Так как ранее автомобилистка добровольно выплатила 600 тысяч, с неё взыщут 1 млн рублей.
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Хруст в черте города мчал почти с двойным превышением скорости. Очень сложно водителю автомобиля оценить скорость движения встречного мотоцикла, чтобы убедиться в безопасности своего маневра, если "оно" летит аки пуля.
Да и фиг с этим! Водителю дали небольшой срок, а летун уже навсегда в сырой земле, родители потеряли сыны и т.д. Стоило оно того? Жаль только другие летуны не сильно задумаются и так и будут летать.
И превышение слишком большое. Сам виноват.
Когда же умрет этот миф о том, что нужно класть мотоцикл в случае опасности?!
Скользящие мотоцикл и мотоциклист неуправляемы, движутся прямолинейно и практически не замедляются.
Собственно, что видно на скрине: положил и прискользил прямиком в заднее колесо. То есть, если б не клал, а тормозил (как, собственно, этого требуют ПДД), то машина бы успела проехать.
В принципе, при наличии некоторых навыков езды на мотоцикле (а не только умения крутить ручку газа), даже не тормозя мог бы объехать эту машину слева.
Если купил мотоцикл, то тренеруйся! И не гоняй, соблюдай ПДД! И будешь ездить много сезонов спокойно и уверенно!
Да и миф этот идиотский про укладку мото, мне кажется его выжившие долб-бы придумали, чтобы оправдать свое неумение тормозить!