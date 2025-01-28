FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9999 постов • 1108 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Нападение мужчины на девочку в Краснокаменске попало на видео

Нападение мужчины на девочку в Краснокаменске попало на видео

Автор:
28 января 2025 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснокаменск   Люди   дети   нападение   удар   
1016
1
1

В Забайкальском крае мужчина без всякой причины ударил девочку, проходившую мимо него. Камера наблюдения запечатлела возмутительный инцидент.

Вечером 25 января девочка шла возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменск и получила неожиданный удар в лицо от проходящего мимо неадеквата. Она тут же потеряла сознание — позже врачи диагностируют у неё перелом носа и сотрясение. Нападавший уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Краснокаменск   Люди   дети   нападение   удар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Pogost Час назад
Вот что в голове у этого примата? Надеюсь он оказал сопротивление при аресте и проводит время в реанимации.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
geminisf Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Том Сойер Час назад
Это не мужчина, это - питорас! Переломать ему все кости - и на мусорный полигон, чтобы его крысы ещё пару дней жрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Наталья Час назад
вот мразь то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Доктор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4549 постов (4460 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

822434



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на экстремизм после его заявлений о многожёнстве и Деде Морозе
«Похоже на нездоровый бред»: член СПЧ попросил силовиков проверить муфтия Москвы на...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#история#позитив#конфликт#авто аварии#улыбнуло#дети
#животные#Китай#Люди#кот#кошка#ДТП#собака#СССР#Санкт-Петербург#забавно
#в мире#автомир#автомобили#новости#интересно#Россия#аварии#Пёс#удивительно#США
Домашний микроядерный реактор (3 фото) Домашний микроядерный реактор (3 фото) Коала неожиданно напала на мальчика Коала неожиданно напала на мальчика Девочка злобно подшутила над мамой Девочка злобно подшутила над мамой Женщина без причины ударила девочку на улице Женщина без причины ударила девочку на улице Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео Таинственный похититель свиного жира в Забайкалье попал на видео В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку

На что жалуетесь?

Вернуться