Нападение мужчины на девочку в Краснокаменске попало на видео

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В Забайкальском крае мужчина без всякой причины ударил девочку, проходившую мимо него. Камера наблюдения запечатлела возмутительный инцидент.
Вечером 25 января девочка шла возле кафе «Легенда» в городе Краснокаменск и получила неожиданный удар в лицо от проходящего мимо неадеквата. Она тут же потеряла сознание — позже врачи диагностируют у неё перелом носа и сотрясение. Нападавший уже задержан, возбуждено уголовное дело.
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