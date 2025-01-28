Пользователи выяснили, делают ли человека счастливым аттестат и диплом с отличием

В школе, колледже, университете нам твердят, что нужно хорошо (а лучше отлично) учиться. И потом в жизни будет всё и даже больше.
Но каковы жизненные реалии? Не идут ли вчерашние отличники в наёмные работники к троечникам, которые строят бизнес и без отличных оценок в аттестатах и дипломах? И, вообще, приносит ли статус отличника счастье и моральное удовлетворение (либо какие-то другие бонусы), когда за вчерашним выпускником закрываются двери alma mater?
А вы в бытность учёбы парились по поводу отличных оценок? Требуете от своих детей только отличных отметок, или главное – это знания и умение удачно устроиться в жизни?
Источник:
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Я был самый отстающий в классе) пару раз хотели оставить на второй год)
Кое как закончил 9 классов) по блату сделали до 11)
Пытался учиться в ВУЗе, но ничего не вышло, уходил по личным причинам)
Как итог, на встрече одноклассников я понял, что лучше всех устроился в жизни и зарабатываю больше чем все они вместе взятые)
Так я и остался с 9 классами "официального" образования)
Я очень не любил школьную программу, но я увлекался многими другими вещами)
И вот эта шутка "хорошо учитесь в школе, чтобы потом двоечник взял вас на работу" как ни как реализовалась в жизнь
По этому в моем случае оценки в аттестате ничего не значат))
Один тачки на свой страх и риск перегоняет, другой в офисе сидит и боится голову высунуть.
В целом это норма. Каждому по способностям.
А так, я знаю людей, которые окончили финансовый университет на платном. Один работает в крупной продакшн студии по производству кино и рекламы. Другой ушел в рекламный бизнес полностью. При этом, проработав около 5 лет после вуза в крупных инвестиционных фондах. Как лично сказали, жутко надоело и на работу было идти тяжело, очень все монотонно и однообразно.
Как повлияло? Да никак))) Просто радует данный факт. )