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Пользователи выяснили, делают ли человека счастливым аттестат и диплом с отличием

Пользователи выяснили, делают ли человека счастливым аттестат и диплом с отличием

Автор:
28 января 2025 11:58
Сообщество : Психология
Метки: отличник   отметка   оценка   психология   пятёрка   синдром отличника   требование   учёба   школа   
1283
18

В школе, колледже, университете нам твердят, что нужно хорошо (а лучше отлично) учиться. И потом в жизни будет всё и даже больше.

Но каковы жизненные реалии? Не идут ли вчерашние отличники в наёмные работники к троечникам, которые строят бизнес и без отличных оценок в аттестатах и дипломах? И, вообще, приносит ли статус отличника счастье и моральное удовлетворение (либо какие-то другие бонусы), когда за вчерашним выпускником закрываются двери alma mater?

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А вы в бытность учёбы парились по поводу отличных оценок? Требуете от своих детей только отличных отметок, или главное – это знания и умение удачно устроиться в жизни?

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Метки: отличник   отметка   оценка   психология   пятёрка   синдром отличника   требование   учёба   школа   
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8  комментариев
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494
Эл Час назад
У меня есть личный пример) свой)
Я был самый отстающий в классе) пару раз хотели оставить на второй год)
Кое как закончил 9 классов) по блату сделали до 11)
Пытался учиться в ВУЗе, но ничего не вышло, уходил по личным причинам)
Как итог, на встрече одноклассников я понял, что лучше всех устроился в жизни и зарабатываю больше чем все они вместе взятые)
Так я и остался с 9 классами "официального" образования)
Я очень не любил школьную программу, но я увлекался многими другими вещами)
И вот эта шутка "хорошо учитесь в школе, чтобы потом двоечник взял вас на работу" как ни как реализовалась в жизнь

По этому в моем случае оценки в аттестате ничего не значат))
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12k
kaboza 7 минут назад
Стабильно тройки-четверки)) геометрия и физика строго 5))) ну и физра.....поведение строго неуд))) ща 45 годов...проектирую в каде всякое....геометрия и физика....ну и алковелик)))) всем бобра...
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107
stari4ek 11 минут назад
В школе тройки, четверки. Технарь (колледж) четверки( ушел перед дипломом, не мое решил я). Не имею прямонаправленного курса и понимания как да что (родители не богатые, сам шевелись) начал с одного, другого, везде совался, бизнесы открывал, закрывал, деньги поднимал, спускал, но понимал главное не останавливаться и вот как итог (на данный момент) опять свой бизнес (более серьезный, денежный). За все время моего скитания и разных работ все верили в мой диплом и моим словам: диплом есть ,но с технаря еще не забрал. Жалею наверно только то ,что раньше не начал заниматься тем чем сейчас, считаю оценки в школе нужны, но сколько жизней они запороли( самоубийства на почве плохих отметок и т.д.). Дипломники и отличники, с ребятами со школы и технаря дружбу веду до сих пор, это единицы которые выбились в хорошие заработки и т.д. , и их тоже как и меня во многих случаях судьба возёхала не меньше моего, но с дипломом и пятерками в нем. Тупым быть плохо, а диплом это так аля лакмусовая бумажка.
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258
Андрей Полчаса назад
Любое зацикливание плохо. Развитие должно быть комплексное. Обучение не ограничивается только школьной или институтской программой. Так как в подобном случае ты выходишь, как "чистый лист". Поэтому, крайне важно найти то, чем интересно заниматься и что увлекает в раннем возрасте. Это может быть, как базис, для дальнейшего развития.

А так, я знаю людей, которые окончили финансовый университет на платном. Один работает в крупной продакшн студии по производству кино и рекламы. Другой ушел в рекламный бизнес полностью. При этом, проработав около 5 лет после вуза в крупных инвестиционных фондах. Как лично сказали, жутко надоело и на работу было идти тяжело, очень все монотонно и однообразно.
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4k
VPJ Полчаса назад
Курить за доской Почета и пить "Портвейн"!!!! Круто. Вспомнил Шевчука "... и ветерок отравленный, глотали мы из горлышка...".
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5k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Школу закончила с тройками. ПТУ с красным дипломом. Да, всего лишь ПТУ, а не ВУЗ.
Как повлияло? Да никак))) Просто радует данный факт. )
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 3035 постов (2775 в горячем)

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