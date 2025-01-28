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Руки на стол: в США предложили ввести штраф за мастурбацию

Руки на стол: в США предложили ввести штраф за мастурбацию

Автор:
28 января 2025 09:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Андрей Ткачёв   Видео   законопроект   мастурбация   миссисипи   троллинг   штраф за мастурбацию   
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Сенатор от штата Миссисипи подал законопроект, который запрещает мастурбировать в салфетку или мусорку. Так, по мнению демократа, страна сможет бороться с мужчинами, тратящими понапрасну своё семя.

Сенатор Брэдфорд Блэкмон предложил «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции», с помощью которого хочет запретить мужчинам в США тратить сперму без оплодотворения. Исключение из списка нарушений составляют только донорство спермы и использование контрацепции. По словам сенатора, это поможет защитить "репродуктивные права мужчин". Впрочем, не исключено, что таким образом демократ отреагировал на меры, запрещающие аборты и использование контрацепции.


По мнению сенатора, отучить соотечественников от дурных привычек (мастурбации) можно, наказав их финансово. За первое нарушение Брэдфорд Блэкмон предлагает ввести штраф в размере 1000 долларов , за второе - 5000 долларов и 10 000 долларов за любые последующие.



Если вдруг этот законопроект будет принят (что вряд ли), в законную силу он сможет вступить в июле 2025 года.


Судя по всему,в США хватает затейников среди законотворцев, как и у нас. Шутки шутками, но протоиерей Андрей Ткачёв тоже уверен в том, что мастурбация - зло. "Там, где сегодня льётся семя, завтра будет литься кровь", - уверен Ткачёв.


Так что вопрос мастурбации, как видим, волнует не только американских сенаторов.

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Метки: Андрей Ткачёв   Видео   законопроект   мастурбация   миссисипи   троллинг   штраф за мастурбацию   
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17  комментариев
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2k
DuckTales 2 часа назад
А с чего бы это дурная привычка ?
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3k
Алик 5 минут назад
Интересно кто ни будь это делал хоть раз в мусорку?))
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3k
дмитрий викторович 6 минут назад
Тогда и каждая женская яйцеклетка должна быть оплодотворена! "Закон един для всех!" ©
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36k
Korolev 24 минуты назад
В 90-е появилась мода высмеивать всё советское. Коснулось это и так называемых сталинских репрессий. Ходил такой анекдот:

Крестьянин в 30 годы пишет анкету. Там вопрос:"как спите с женой?"
Он думает, что написать:"Слева напишу - посадят за левый уклон, справа -
за правый, сверху - за возвышение над массами, снизу - за то, что иду на
поводу у масс..."
Написал: "Сплю отдельно, занимаюсь онанизмом."
Ему дали 10 лет за "Связь с кулаком и растрату семенного фонда".

Так вот, чем дольше живу при капитализме, тем понятнее становятся нападки начальства и их холуёв на Советскую власть. Они переносят на неё СВОИ установки. Это они так себя ведут: посадки по доносу, за анекдоты, за критику власти, не достаточно восторженный образ мыслей и т.п...
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3k
ЭлитныйСкуф Полчаса назад
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4k
VPJ Полчаса назад
Дааа.
Теперь, с "ихней" системой стукачества на соседей начнется, как в старом анекдоте:
"Прейскурант:
- иметь пани Беату - 5 злотых;
- наблюдать, как имеют пани Беату - 15 злотых;
- наблюдать за наблюдающим, как имеют пани Беату - 100 злотых.
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349
Кажись Полчаса назад
Они просто послушали Ткачева
«Если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему [начинается] война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это лоно его жены», сказал протоиерей на проповеди в московском храме Троицы Живоначальной в Хохлах.
Если «семя льется куда попало», вместе с ним разливается будущая кровь, считает священнослужитель. По его мнению, аборты превратили людей в развратников и убийц.
«Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами“ или скальпами“, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся»
https://m.vk.com/wall-134162128_1099042
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10k
Vadim Smirnov 46 минут назад
А как будут контролировать? Опломбируют или счётчик поставят?
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782
КВАДРО МАСТЕР 55 минут назад
гос долг пиндосии 36 трлн,
если ввести такой штраф, то за 3-4 года они его выплатят
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9k
Marlboro Час назад
"запрещает ... в салфетку или мусорку" то есть в другие места можно душить гуся? Тут друг спрашивает, если на лицо и потом салфеткой протереть, это будет считаться преступлением или нет? :)
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26k
homerchik Час назад
А это типа антидроч патруль
А это типа антидроч патрульПосмотреть
А это типа антидроч патруль
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5k
Александр Час назад
Свечку держать будет?
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38k
Ego sum qui sum Час назад
у них есть свой Милонов похоже
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
Я смотрю в США от нашей Госдумы не отстают. Молодцы , так держать.
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8k
Горожанин Час назад
За разбазаривание семенного фонда вообще к стенке надо ставить.
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734
Alex 2 часа назад
Что такое? "Душить гуся" это уже преступление?
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24k
Robin Hood 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3029 постов (3022 в горячем)

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