Руки на стол: в США предложили ввести штраф за мастурбацию

Сенатор от штата Миссисипи подал законопроект, который запрещает мастурбировать в салфетку или мусорку. Так, по мнению демократа, страна сможет бороться с мужчинами, тратящими понапрасну своё семя.
Сенатор Брэдфорд Блэкмон предложил «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции», с помощью которого хочет запретить мужчинам в США тратить сперму без оплодотворения. Исключение из списка нарушений составляют только донорство спермы и использование контрацепции. По словам сенатора, это поможет защитить "репродуктивные права мужчин". Впрочем, не исключено, что таким образом демократ отреагировал на меры, запрещающие аборты и использование контрацепции.
По мнению сенатора, отучить соотечественников от дурных привычек (мастурбации) можно, наказав их финансово. За первое нарушение Брэдфорд Блэкмон предлагает ввести штраф в размере 1000 долларов , за второе - 5000 долларов и 10 000 долларов за любые последующие.
Если вдруг этот законопроект будет принят (что вряд ли), в законную силу он сможет вступить в июле 2025 года.
Судя по всему,в США хватает затейников среди законотворцев, как и у нас. Шутки шутками, но протоиерей Андрей Ткачёв тоже уверен в том, что мастурбация - зло. "Там, где сегодня льётся семя, завтра будет литься кровь", - уверен Ткачёв.
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Так что вопрос мастурбации, как видим, волнует не только американских сенаторов.
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Крестьянин в 30 годы пишет анкету. Там вопрос:"как спите с женой?"
Он думает, что написать:"Слева напишу - посадят за левый уклон, справа -
за правый, сверху - за возвышение над массами, снизу - за то, что иду на
поводу у масс..."
Написал: "Сплю отдельно, занимаюсь онанизмом."
Ему дали 10 лет за "Связь с кулаком и растрату семенного фонда".
Так вот, чем дольше живу при капитализме, тем понятнее становятся нападки начальства и их холуёв на Советскую власть. Они переносят на неё СВОИ установки. Это они так себя ведут: посадки по доносу, за анекдоты, за критику власти, не достаточно восторженный образ мыслей и т.п...
Теперь, с "ихней" системой стукачества на соседей начнется, как в старом анекдоте:
"Прейскурант:
- иметь пани Беату - 5 злотых;
- наблюдать, как имеют пани Беату - 15 злотых;
- наблюдать за наблюдающим, как имеют пани Беату - 100 злотых.
«Если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему [начинается] война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это лоно его жены», сказал протоиерей на проповеди в московском храме Троицы Живоначальной в Хохлах.
Если «семя льется куда попало», вместе с ним разливается будущая кровь, считает священнослужитель. По его мнению, аборты превратили людей в развратников и убийц.
«Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами“ или скальпами“, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся»
https://m.vk.com/wall-134162128_1099042
если ввести такой штраф, то за 3-4 года они его выплатят