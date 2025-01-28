Руки на стол: в США предложили ввести штраф за мастурбацию

Если вдруг этот законопроект будет принят (что вряд ли), в законную силу он сможет вступить в июле 2025 года.

Судя по всему,в США хватает затейников среди законотворцев, как и у нас. Шутки шутками, но протоиерей Андрей Ткачёв тоже уверен в том, что мастурбация - зло. "Там, где сегодня льётся семя, завтра будет литься кровь", - уверен Ткачёв.