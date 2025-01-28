Разборки соседей в Аргентине

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Скандал на бытовой почве между соседями привёл к драке. Выяснить отношения под шумок решили даже собаки.
Камера наблюдения сняла драку жителей Аргентины.
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ПС: я болел за ту, что тёмная.
В домах сцепились попугаи, тараканы устроили поножовщину с соседским пауком, мыши напали на кота который вообще пришел к соседям спросить выйдет ли их кошка погулять..... короче там 17 часов потом хирурги пришивали все оторванное у друг друга......