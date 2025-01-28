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Разборки соседей в Аргентине

Разборки соседей в Аргентине

Автор:
28 января 2025 11:24
Сообщество : Животные
Метки: Аргентина   Видео   Пёс   животные   конфликт   собака   соседи   
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Скандал на бытовой почве между соседями привёл к драке. Выяснить отношения под шумок решили даже собаки.

Камера наблюдения сняла драку жителей Аргентины.

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Метки: Аргентина   Видео   Пёс   животные   конфликт   собака   соседи   
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12  комментариев
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30k
ЦСКА 2 часа назад
Вот это я понимаю замес! Даже собаки сцепились!
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2k
beshh Полчаса назад
Обычный прикид обычной аргентинской домохозяйки
То, что их там сразу десяток оказалось - простое совпадение

ПС: я болел за ту, что тёмная.
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512
Maikl Час назад
Эпичнейшее месиво, видимо в результате два человеческих трупа и тельце собакена
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1.1M
NAZARETH Час назад
Гениально подобрано сообщество "Животные"
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23k
Честь имею 2 часа назад
Подруги - огонь, вмиг разогнали нервных гаушо
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6k
Димка Смола/67 2 часа назад
Это не полное видео.....
В домах сцепились попугаи, тараканы устроили поножовщину с соседским пауком, мыши напали на кота который вообще пришел к соседям спросить выйдет ли их кошка погулять..... короче там 17 часов потом хирурги пришивали все оторванное у друг друга......
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15k
Доктор 2 часа назад
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12k
Алексей 2 часа назад
Швабру жалко,щетка отлетела,черенок пополам
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2k
Darki 2 часа назад
Странно что без огнестрела)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4549 постов (4460 в горячем)

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