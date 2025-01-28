В Крыму мужчина стащил в комиссионке болгарку

В Керчи житель Ленинского района украл болгарку из комиссионного магазина. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в МВД Крыма.

Мужчина пришел в комиссионный магазин, чтобы заложить телефон, однако не согласился с предложенной суммой. Затем он заметил электроинструмент, лежащий на нижней полке, и без раздумий спрятал его под куртку.

«Вернувшись домой, он не подозревал, что его действия привлекут внимание правоохранительных органов. Вскоре после этого его задержали сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.

Ущерб магазину составил более 10 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.