В Крыму мужчина стащил в комиссионке болгарку

42-летний мужчина долго бродил по магазину. Потом увидел ее. Понял, что это судьба.
В Керчи житель Ленинского района украл болгарку из комиссионного магазина. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в МВД Крыма.
Мужчина пришел в комиссионный магазин, чтобы заложить телефон, однако не согласился с предложенной суммой. Затем он заметил электроинструмент, лежащий на нижней полке, и без раздумий спрятал его под куртку.
«Вернувшись домой, он не подозревал, что его действия привлекут внимание правоохранительных органов. Вскоре после этого его задержали сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.
Ущерб магазину составил более 10 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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