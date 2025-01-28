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В Крыму мужчина стащил в комиссионке&nbsp;болгарку

В Крыму мужчина стащил в комиссионке болгарку

Автор:
28 января 2025 09:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кража   Крым   болгарка   комиссионка   криминал   
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42-летний мужчина долго бродил по магазину. Потом увидел ее. Понял, что это судьба.

В Керчи житель Ленинского района украл болгарку из комиссионного магазина. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в МВД Крыма.

Мужчина пришел в комиссионный магазин, чтобы заложить телефон, однако не согласился с предложенной суммой. Затем он заметил электроинструмент, лежащий на нижней полке, и без раздумий спрятал его под куртку.

«Вернувшись домой, он не подозревал, что его действия привлекут внимание правоохранительных органов. Вскоре после этого его задержали сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.

Ущерб магазину составил более 10 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


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Метки: Видео   Кража   Крым   болгарка   комиссионка   криминал   
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Robin Hood 2 часа назад
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Виталий Викторович 38 минут назад
Шнырь - человек, слоняющийся без дела без цели или с целью что либо украсть или кого либо обмануть.
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Аnomaly
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 497 постов (490 в горячем)

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