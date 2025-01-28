Внезапный манёвр

1203
1
1
"22-летняя автоледи, управляя автомобилем "Хюндай", допустила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть, в зоне видимости пешеходного перехода" - рапортует ГАИ Югорска.
Ссылки по теме:
- Отлетевший после ДТП автомобиль впечатал пешехода в столб
- Пьяная женщина на Порше сбила няню с ребёнком
- "Перебег" не глядя по сторонам до добра не доводит
- Автомобиль снёс женщину с коляской
- Осторожно, дети!
Метки: Авто Видео ДТП Женщина за рулём Югорск аварии авто аварии автомир автомобили машина осторожно дети пешехода сбили
Новости партнёров
реклама
4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость И УБЕДЯТСЯ, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств
или использовался здесь как фигура речи?
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
приближающихся транспортных средств.
В посте так написано, словно "зона видимости перехода" отягощает ответственность водителя в данной ситуации.
Есть чёткое понятие- водитель!
И не важно какого он пола!