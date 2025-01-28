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Внезапный манёвр

Внезапный манёвр

Автор:
28 января 2025 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   Женщина за рулём   Югорск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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"22-летняя автоледи, управляя автомобилем "Хюндай", допустила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть, в зоне видимости пешеходного перехода" - рапортует ГАИ Югорска.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   Женщина за рулём   Югорск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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46k
АнтонПолднев Час назад
Я конечно не группа разбора, но мне кажется, что дамочка в этой ситуации не виновата.
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11k
Dabus 12 минут назад
Видно что ребёнок в капюшоне, и даже не посмотрел на дорогу перед тем как на неё выбежать. Он вообще по-моему смотрел в другую сторону перед выходом на проезжую часть, чем собственно грубо нарушил ПДД:

4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость И УБЕДЯТСЯ, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств
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−15
Goga 16 минут назад
Автоледи
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13k
Billi_Bons 45 минут назад
Такое впечатление, что «личинка» специально под авто выбежала.
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78
RoSV 48 минут назад
Очень похоже что пешеход это специально сделал. Дождался машины и выбежал на дорогу. Причем видно, что он не пытался сразу перебежать, а выбежал и остановился перед авто.
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25k
banzai7 55 минут назад
Я что-то правила подзабыл. Напомните плиз, что за термин "зона видимости пешеходного перехода". Это официальный термин, имеющий точные габариты и юридическое значение
или использовался здесь как фигура речи?
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12k
Сергей Час назад
Минус за "автоледи"
Есть чёткое понятие- водитель!
И не важно какого он пола!
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4k
xbrat Час назад
Детям нужно с детства до автоматизма доносить, как переходят дорогу. У детей просто немного иначе устроено мышление и они в такие моменты принимают решения не как взрослые, а можно сказать спонтанно. А вот когда так же себя ведут взрослые, тут иногда просто руками хочется развести и сказать "как ты с таким подходом дожил до стольких лет?" Мне как-то под колеса из-за припаркованной машины выскочила девушка, главное пешеходный переход в 15м от нее был, но это не по прямой же, нужно сократить путь...
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450
Дрю Час назад
По поводу зоны видимости пешеходного перехода. Соответствующих знаков я не увидел. Скорость была не большая и удар по касательной. Надеюсь ребёнок травм не получил. Но родителям разбор полётов по данному случаю надо провести.
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48
Сергей Час назад
Было похоже - шли пацаны вдоль дороги, один вдруг подорвался, перемахнул через сугроб и рванул через дорогу, прямо мне под колеса. Хорошо, я медленно ехал, оттормозился...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2405 постов (2431 в горячем)

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