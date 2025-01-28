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«У вас тут груза на ГАЗель»: таксистка отказалась везти троих людей

«У вас тут груза на ГАЗель»: таксистка отказалась везти троих людей

Автор:
28 января 2025 10:04
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Истра   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажир   чемодан   
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В Истре произошел конфликт между пассажиром и водителем такси. Мужчина вызвал машину по тарифу «Эконом» для троих человек. Но у пассажиров оказалось слишком много вещей — четыре чемодана и сумки.

Помимо саквояжей у недовольных реакцией женщины заказчиков были ещё сумки и радикальная позиция: мол, заказ отменять не будут, водитель виновата сама, что не пускает их в салон с вещами. Семью с таким багажом якобы уже везли другие таксисты без всяких проблем.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В одном из агрегаторов такси пояснили, что по тарифу «Эконом» в багажник должна помещаться только одна сумка среднего размера. Если багажа больше, клиентам стоит выбрать тариф «Комфорт» или предупредить о большом количестве вещей при заказе машины.

Также уточнили, что часть багажа можно взять в салон, если он не мешает обзору водителя и не портит салон автомобиля.

Источник:

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Метки: Видео   Истра   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажир   чемодан   
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19  комментариев
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2k
Darki 2 часа назад
Люди бараны,в чём проблема была сказать диспетчеру что у них много груза.
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3k
Deniss 18 минут назад
что этой дyре мешало сделать фоткy багажа и просто yехать ?
что там стоять , гyндосить ? Сказала : - " не по правилам " и yехала бы ... почемy так нельзя сделать ???
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33k
Григорий Полчаса назад
Урод конченный. Не хочет кнопку нажимать на телефоне - это сразу с него деньги спишут, а он сука очень жадный, до омерзения.
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9k
Алексей Полчаса назад
Да сразу бы в экономе заказали переезд ( мебель, техника). И какой запрет на съемку?
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4k
Duke_kir Полчаса назад
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4k
Игорь 39 минут назад
как бараны полюбили ссылаться на запрет съемки, абсолютно не читав закона. а так же козырять словами расизм и фашизм.
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1k
JustO1dMan 44 минуты назад
Это не мужик , а какая-то проститутка. Как баба стоит ноет и угрожает, а по факту ничего сделать не может. Поржал с клоуна.
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3k
kirka72 55 минут назад
А прикиньте, какую ручную кладь это семейство попробует протащить на борт самолета?
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481
Роман 56 минут назад
реально, у таксистки много времени. посмотрела на этот шалман, сфоткала количество вещей, отменила заказ и уехала. потом через техподдержку восстановила активность, приложив фотку. все.
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15k
Доктор Час назад
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 1027 постов (988 в горячем)

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