«У вас тут груза на ГАЗель»: таксистка отказалась везти троих людей

В одном из агрегаторов такси пояснили, что по тарифу «Эконом» в багажник должна помещаться только одна сумка среднего размера. Если багажа больше, клиентам стоит выбрать тариф «Комфорт» или предупредить о большом количестве вещей при заказе машины.

Также уточнили, что часть багажа можно взять в салон, если он не мешает обзору водителя и не портит салон автомобиля.