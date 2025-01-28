«У вас тут груза на ГАЗель»: таксистка отказалась везти троих людей

В Истре произошел конфликт между пассажиром и водителем такси. Мужчина вызвал машину по тарифу «Эконом» для троих человек. Но у пассажиров оказалось слишком много вещей — четыре чемодана и сумки.
Помимо саквояжей у недовольных реакцией женщины заказчиков были ещё сумки и радикальная позиция: мол, заказ отменять не будут, водитель виновата сама, что не пускает их в салон с вещами. Семью с таким багажом якобы уже везли другие таксисты без всяких проблем.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
В одном из агрегаторов такси пояснили, что по тарифу «Эконом» в багажник должна помещаться только одна сумка среднего размера. Если багажа больше, клиентам стоит выбрать тариф «Комфорт» или предупредить о большом количестве вещей при заказе машины.
Также уточнили, что часть багажа можно взять в салон, если он не мешает обзору водителя и не портит салон автомобиля.
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что там стоять , гyндосить ? Сказала : - " не по правилам " и yехала бы ... почемy так нельзя сделать ???