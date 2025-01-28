Нечестная конкуренция на маркетплейсах

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Продавец с маркетплейсов рассказала, каким образом происходит «честная» конкурентная борьба на популярных площадках.
Некоторые крупные селлеры прибегают к незамысловатой стратегии — они заказывают огромные партии товаров конкурента в дальние уголки России, чтобы при возврате предприниматель потерял как можно больше на логистических расходах.
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Что нечестного если тебе кто то каждую ночь под дверь будет срать и саму дверь говном мазать)) Вот тут тоже самое...
Решение вопроса конечно должно исходить от маркетплейсов, и оно элементарное, сделать для каждого человека 10 возвратов в месяц бесплатными а все что свыше - платными, а все заказы осуществлять только по предоплате)