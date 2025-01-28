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Нечестная конкуренция на маркетплейсах

Нечестная конкуренция на маркетплейсах

Автор:
28 января 2025 10:42
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Нечестная конкуренция   заказ   конкуренция   маркетплейс   пункт выдачи   
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Продавец с маркетплейсов рассказала, каким образом происходит «честная» конкурентная борьба на популярных площадках.

Некоторые крупные селлеры прибегают к незамысловатой стратегии — они заказывают огромные партии товаров конкурента в дальние уголки России, чтобы при возврате предприниматель потерял как можно больше на логистических расходах.

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Метки: Видео   Нечестная конкуренция   заказ   конкуренция   маркетплейс   пункт выдачи   
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9  комментариев
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Шурман 59 минут назад
Так эта та же деваха которая пижаму ручной работы продавала , пару дней назад было видео как ее на этом маркете поимели на одну пижаму .
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34k
Serg2001 10 минут назад
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Hornet 41 минуту назад
Обмани их. Создай склад в Новосибе.
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11k
Заводной апельсин 42 минуты назад
Она бы еще из салона Бентли жаловалась на жизнь.
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1k
b1r1da Час назад
Конкуренция не может быть честной или не честной, сама суть конкуренции обойти конкурента. Что не честного в заказе товара на маркетплейсе? Маркетплейс сам устанавливает правила, товара можно заказать сколько угодно, а купить что-то одно или вообще не покупать.
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