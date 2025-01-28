Актриса Наталья Бочкарева раскритиковала неработающих мамочек в декрете

Звезда сериала «Счастливы вместе» — многодетная мама. У Натальи двое детей от первого мужа, адвоката Николая Борисова – 18-летний Иван и 16-летняя Мария. В 2019 году актриса вышла замуж за личного помощника Романа. В 2023-м она сообщила о появлении на свет сына Александра.





Бочкарева считает, что самое страшное в материнстве – это жертвенность, когда женщины отказываются от своих интересов в пользу ребенка. Участница реалити-шоу «Звезды в джунглях» заявила, что чаще всего это отговорки. «Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребенок. Это как, образно говоря, многие считают, что беременность – это болезнь. Это всё идет оттуда: "Ой, я не должна двигаться, я не должна работать, я должна просто лежать". Ну и лежи девять месяцев и обрастай жиром», — высказалась Наталья.