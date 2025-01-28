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Актриса Наталья Бочкарева раскритиковала неработающих мамочек в декрете

Актриса Наталья Бочкарева раскритиковала неработающих мамочек в декрете

Автор:
28 января 2025 10:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Реакция   декрет   критика   мнение   наталья бочкарева   развитие   
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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва резко высказалась о мамочках, которые не желают развиваться, воспитывая маленьких детей.

Звезда сериала «Счастливы вместе» — многодетная мама. У Натальи двое детей от первого мужа, адвоката Николая Борисова – 18-летний Иван и 16-летняя Мария. В 2019 году актриса вышла замуж за личного помощника Романа. В 2023-м она сообщила о появлении на свет сына Александра.


Бочкарева считает, что самое страшное в материнстве – это жертвенность, когда женщины отказываются от своих интересов в пользу ребенка. Участница реалити-шоу «Звезды в джунглях» заявила, что чаще всего это отговорки. «Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребенок. Это как, образно говоря, многие считают, что беременность – это болезнь. Это всё идет оттуда: "Ой, я не должна двигаться, я не должна работать, я должна просто лежать". Ну и лежи девять месяцев и обрастай жиром», — высказалась Наталья.

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Метки: Видео   Реакция   декрет   критика   мнение   наталья бочкарева   развитие   
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25  комментариев
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20k
Владимир 2 часа назад
Че, надо тоже наркоту в трусах возить?
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3k
Deniss 13 минут назад
Ждy следyющего поста, про этот высер (Наталью бочкаревy)
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7k
SmartCat101 14 минут назад
Дура пусть сперва отсидит свое , ума наберется, может пару книг прочитает... так для начала...
а мнение ее мне интересно не более чем мнение навозной мухи
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19k
Григорий Бабкин 16 минут назад
А чё, эту вонючку не посадили за наркоту?
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2k
Костяй 23 минуты назад
Это та Натаха, которая кокаин в труселях таскает. А чего тогда не уехала срок мотать, как по закону?
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5k
Chev Chelios Полчаса назад
Третьесортную кошёлку, которую поймали с наркотой в трусах отмазал какой-то дядя с большой писей, тут надо забраться в самый дальний угол и не отсвечивать, но нет, "актриса" решила учить людей чему-то, думая, что история где любого другого посадили бы, а тупая соска отскочила, уже забыта в народе, ан нет!
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4k
Андерсен Полчаса назад
Всем таким советчикам надо для начала поработать на нормальной работе, и лучше на производстве. Тут скажут - репетиции и выступления это большой труд. Не стану спорить, но это тепличные условия по сравнению с монотонным трудом на производстве. Тогда у них будет моральное право на такие высказывания. А иначе - сидит сытая баба и осуждает тех, кто вкалывает в отличие от нее.
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15k
vasilykopkov Полчаса назад
Дура она. Лет до трёх ребёнок должен быть с матерью. И дело даже не в грудном вскармливании, это важно для правильного развития психики.
А уж потом детский сад, делай карьеру, и т.п.
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15k
geminisf 57 минут назад
Наркота в трусах - это развитие?!
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8k
Василий Афиногенов Час назад
удавить падлу

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8k
Василий Афиногенов Час назад
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15k
Доктор Час назад
У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в поездке, но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьёзно.
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8k
Горожанин Час назад
"Бочкарева считает, что самое страшное в материнстве – это жертвенность... Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком".
---------
Какое отношение жертвенность имеет к подмене ценностей, то есть к двуличию, ко лжи? Шизофреничка эта Бочкарёва - видит взаимосвязь там, где её нет.
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15k
Доктор Час назад
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2k
DuckTales Час назад
Да кто как хочет , так и делает, ее то какое дело ?
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12k
MakDag Час назад
Шестисортная актриса решила пукнуть в микрофон.
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1k
На хер ЗАПАД! Час назад
Опять перенюхала?
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15k
Djeff Час назад
"актриса вышла замуж за личного помощника Романа"
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69k
Бука Сyка Димка Час назад
Я хз, какая то незначительная, мелкая, не важная тема... стоит ли вообще ее обсуждать, и посты еще создавать? Это формат кухонного разговора про общих знакомых под рюмочку, а не публичного обсуждения... Все люди разные, у всех разные претензии к жизни...кто то и НЕ беременный нихера не хочет делать, ни работать ни развиваться, кто то ПСЕВДО работает и развивается, типа всяких недоблогеров и псевдотворческих личностей...
А так, конечно хорошо когда кто то умный, здоровый трудолюбивый и красивый, гораздо лучше чем ленивый, глупый, больной и стремный... побольше бы первых и поменьше вторых))
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3k
Волк 2 часа назад
Букина заговорила.
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IsTOPnik
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