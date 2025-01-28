Пфауэнинзель – романтический Павлиний остров

Благодатный остров площадью почти 100 га сначала был известен как «Кроличий остров» благодаря маленькой кроличьей ферме, которую основал здесь в XVII веке Фридрих Вильгельм I Бранденбургский. Лишь в конце XVIII века его потомок Фридрих Вильгельм II превратил остров в тайное убежище для себя и своей любовницы Вильгельмины Энке. Считается, что он заявил: «На Кроличьем острове ни одно дерево, ни один куст не будут срублены!» Вильгельм II положил начало существованию острова как естественного убежища для растений и животных.