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Пфауэнинзель – романтический Павлиний остров

Пфауэнинзель – романтический Павлиний остров

Автор:
28 января 2025 10:33
Сообщество : Факты
Метки: Германия   Павлиний остров   Пфауэнинзель   архитектура   берлин   достопримечательность   замок   искусство   птица   фолли   
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На этом острове в Германии свободно живёт стая диких павлинов, а также находится удивительный исторический флигель из белого камня.

Пфауэнинзель, или Павлиний остров, расположен на реке Хафель, протекающей через Берлин, и представляет собой дивное место для любителей уединения, изобилующее старинными зданиями и дикими птицами. Здесь даже есть флигель сказочного замка, возведённого по приказу прусского короля.

Благодатный остров площадью почти 100 га сначала был известен как «Кроличий остров» благодаря маленькой кроличьей ферме, которую основал здесь в XVII веке Фридрих Вильгельм I Бранденбургский. Лишь в конце XVIII века его потомок Фридрих Вильгельм II превратил остров в тайное убежище для себя и своей любовницы Вильгельмины Энке. Считается, что он заявил: «На Кроличьем острове ни одно дерево, ни один куст не будут срублены!» Вильгельм II положил начало существованию острова как естественного убежища для растений и животных.

Он же построил для себя и Энке самое знаковое сооружение - двухбашенный белый замок-фолли (каприз). Две башни объединены мостом, соответствующим средневековому стилю.

После смерти Вильгельма II остров перешёл к его сыну, который построил на нём зверинец, где жили разные редкие и даже экзотические животные, включая крокодилов, волков, орлов и, конечно же, павлинов. К середине 1940-х годов большинство животных было перевезено в недавно открытый Берлинский зоопарк. Но некоторые павлины остались, а остров стал заповедным уголком природы.

Сегодня остров по-прежнему можно посетить на пароме от берлинской железнодорожной станции Ванзее. Хотя время королевских особ безвозвратно ушло, дикие павлины продолжают процветать, оставаясь его главным украшением.

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Метки: Германия   Павлиний остров   Пфауэнинзель   архитектура   берлин   достопримечательность   замок   искусство   птица   фолли   
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