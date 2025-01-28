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В красноярском зоопарке «Роев ручей» живут несколько красных волков. Это уникальный вид, который появился благодаря смешению генов восточного волка, койота и серого волка.
Знакомьтесь, красный волк по кличке Кайф
Красный волк занесён в Красную книгу России как практически исчезнувший на территории страны вид. Отличительная черта самцов этого вида: они принимают активное участие в воспитании потомства и наравне с самками заботятся о детёнышах.
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Метки: Видео Красноярск волк животные зоопарк красный волк
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