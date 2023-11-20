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Трейлер фильма "Книга решений" (2023)

Трейлер фильма "Книга решений" (2023)

Автор:
20 ноября 2023 13:43
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Камилла Разерфорд   мишель гондри   Франсуаза Лебрюн   Мурад Будауд   Алекс Мартен   Пьер Нине   стинг   Франки Уоллах   Саша Бурдо   Мишель Гари   драмы   Жак Мазеран   Мама Прассино   Габриэль Элькайм   комедии   Доминик Валадье   Венсан Эльбаз   Бланш Гарден   2023   
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Непризнанный «гений режиссуры» Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удается заполучить отснятый материал и скрыться в загородном доме любимой тетушки. Там он пытается закончить работу над проектом. Но неукротимая творческая натура берет верх, и жизнь незадачливых киношников превращается в веселый хаос.

Страна: Франция

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 16 ноября 2023

В ролях: Пьер Нине, Бланш Гарден, Франсуаза Лебрюн, Венсан Эльбаз, Камилла Разерфорд, Мурад Будауд, Доминик Валадье, Алекс Мартен, Стинг, Франки Уоллах, Саша Бурдо, Мишель Гари, Жак Мазеран, Мама Прассино, Габриэль Элькайм

Режиссер: Мишель Гондри

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Камилла Разерфорд   мишель гондри   Франсуаза Лебрюн   Мурад Будауд   Алекс Мартен   Пьер Нине   стинг   Франки Уоллах   Саша Бурдо   Мишель Гари   драмы   Жак Мазеран   Мама Прассино   Габриэль Элькайм   комедии   Доминик Валадье   Венсан Эльбаз   Бланш Гарден   2023   
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