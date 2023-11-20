Трейлер фильма "Книга решений" (2023)

Непризнанный «гений режиссуры» Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удается заполучить отснятый материал и скрыться в загородном доме любимой тетушки. Там он пытается закончить работу над проектом. Но неукротимая творческая натура берет верх, и жизнь незадачливых киношников превращается в веселый хаос.
Страна: Франция
Жанр: драма, комедия
Дата выхода в России: 16 ноября 2023
В ролях: Пьер Нине, Бланш Гарден, Франсуаза Лебрюн, Венсан Эльбаз, Камилла Разерфорд, Мурад Будауд, Доминик Валадье, Алекс Мартен, Стинг, Франки Уоллах, Саша Бурдо, Мишель Гари, Жак Мазеран, Мама Прассино, Габриэль Элькайм
Режиссер: Мишель Гондри
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