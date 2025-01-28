Аттракцион невиданной щедрости на корпоративе в Китае

В Китае владелец компания разыграл крупную сумму денег среди сотрудников.
Владелец китайского производства кранов разыграл среди сотрудников более 8 миллионов долларов: босс просто вывалил наличку на стол и разрешил забрать столько, сколько они смогут правильно сосчитать за отведенное время.
Источник:
«На ежегодном собрании компании сотрудники стали участниками необычного и щедрого розыгрыша. Руководство фирмы разложило на столе длиной почти 70 метров более 8 миллионов долларов наличными, разрешив работникам забрать себе столько денег, сколько они смогут насчитать за ограниченное время».
Один из сотрудников смог таким образом заработать 14 тысяч долларов за 15 минут. Президент компании объяснил, что такая щедрость стала возможной благодаря успешному году.
Источник:
- В Китае мальчик кинул петарду в канализацию
- Небоскреб с построенными внутри него домами
- Место для тренировки роботов-гуманоидов в Китае
- Производственная травма на предприятии в Китае
- В Китае слон проник на частную территорию и устроил погром
Он что - тысячу целую минуту считал ?
Там однодолларовые купюры были ?