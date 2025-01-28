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Аттракцион невиданной щедрости на корпоративе в Китае

Аттракцион невиданной щедрости на корпоративе в Китае

Автор:
28 января 2025 17:07
Метки: Видео   Китай   в мире   деньги   компания   розыгрыш   
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В Китае владелец компания разыграл крупную сумму денег среди сотрудников.

Владелец китайского производства кранов разыграл среди сотрудников более 8 миллионов долларов: босс просто вывалил наличку на стол и разрешил забрать столько, сколько они смогут правильно сосчитать за отведенное время.

«На ежегодном собрании компании сотрудники стали участниками необычного и щедрого розыгрыша. Руководство фирмы разложило на столе длиной почти 70 метров более 8 миллионов долларов наличными, разрешив работникам забрать себе столько денег, сколько они смогут насчитать за ограниченное время».

Один из сотрудников смог таким образом заработать 14 тысяч долларов за 15 минут. Президент компании объяснил, что такая щедрость стала возможной благодаря успешному году.

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Метки: Видео   Китай   в мире   деньги   компания   розыгрыш   
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10  комментариев
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12k
Garpia121 58 минут назад
Замашки челяди монетки в толпу бросать. Если все так успешно в компании, возьми всем премию раздай по человечески.
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821
esb18 12 минут назад
Странные в Китае доллары - розовые какие-то.
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2k
Ганс Полчаса назад
... 14 тысяч долларов за 15 минут....
Он что - тысячу целую минуту считал ?
Там однодолларовые купюры были ?
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851
Борис Колесниченко Час назад
У нас похожий аттракцион в школе был в 90е, были пара девок богатые в классе, мелочь кидали на пол, а мы толпой собирали. Классуха увидела, застыдила и нас и их.
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2k
Евгений Киселев Час назад
Я думал, в конце поста напишут: "Победил гражданин Израиля со счетной машинкой".
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16k
Alex Час назад
А меня почему не позвали?!
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346
Сергей 2 часа назад
Я что то не так понял, там купюры такого мелкого номинала, что мах за 15 минут можно набрать, по нашему, 1.4 млн. ?
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38k
Ego sum qui sum 2 часа назад
корпоратив, который мы заслужили
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38k
Fat Lynx 2 часа назад
Финал один...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3737 постов (3630 в горячем)

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