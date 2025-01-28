FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 14268 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте Euro NCAP

Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте Euro NCAP

Автор:
28 января 2025 16:34
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Euro NCAP   Tiggo 9   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   китайский автомобиль   краш-тест   кроссовер   машина   
1280
3
1
Европейская организация Euro NCAP начала проведение серии краш-тестов. Она включает в себя испытания ряда новых моделей автомобилей, среди которых оказался и флагманский китайский кроссовер Chery Tiggo 9. Продажи этой модели начались в России незадолго до наступления Нового года, и она сразу же привлекла внимание экспертов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chery   Euro NCAP   Tiggo 9   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   китайский автомобиль   краш-тест   кроссовер   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Ego sum qui sum 57 минут назад
я все еще считаю, что обычные серийные машины не должны стоить больше чем квартиры в городах милионниках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
735
idlefish 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1947 постов (1941 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51617



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#ДТП#история#аварии#Пёс#СССР#забавно
#животные#автомобили#Китай#кот#интересно#авто аварии#собака#Автовсячина#Санкт-Петербург#дети
#в мире#автомир#Люди#кошка#новости#позитив#полиция#конфликт#улыбнуло#проверка
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Редкую "Чайку" выставили на продажу в Калининграде Редкую "Чайку" выставили на продажу в Калининграде Cadillac представил свой самый быстрый кроссовер Cadillac представил свой самый быстрый кроссовер Редчайшую Alfa Romeo SZ Trofeo продают за 185 тысяч евро Редчайшую Alfa Romeo SZ Trofeo продают за 185 тысяч евро Ferrari F355 принадлежавший Михаэлю Шумахеру выставят на торги Ferrari F355 принадлежавший Михаэлю Шумахеру выставят на торги Довоенный BMW 327 выставили на торги в США Довоенный BMW 327 выставили на торги в США

На что жалуетесь?

Вернуться