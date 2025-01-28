Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте Euro NCAP

Это не первый краш-тест Chery Tiggo 9. При фронтальном столкновении двух автомобилей машины также получили высокие оценки безопасности. Дорогостоящие манекены не передали никаких тревожных сигналов. Все системы безопасности также отработали в штатном режиме и после столкновения двери обоих автомобилей открывались без применения специального оборудования.



Chery Tiggo 9 имеет габариты 4810 х 1925 х 1741 мм и позиционируется как семейный автомобиль, сочетающий в себе передовые технологии безопасности и высокий уровень комфорта. Под капотом работает 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящий момент.



На российском рынке автомобиль предлагается в двух комплектациях Prime и Ultra по цене 4 750 000 и 5 050 000 рублей соответственно, без учета спец предложений.