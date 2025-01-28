Китайский кроссовер Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте Euro NCAP

1280
3
1
Европейская организация Euro NCAP начала проведение серии краш-тестов. Она включает в себя испытания ряда новых моделей автомобилей, среди которых оказался и флагманский китайский кроссовер Chery Tiggo 9. Продажи этой модели начались в России незадолго до наступления Нового года, и она сразу же привлекла внимание экспертов.
При боковом столкновении на скорости 60 км/ч силовая структура кузова Tiggo 9, на 85% состоящая из высокопрочной стали, выдержала все нагрузки. Ключевые элементы безопасности сохранили свою целостность, обеспечив необходимое пространство для выживания пассажиров.
Особого внимания заслуживает система из 10 подушек безопасности, включая впервые установленную на автомобилях Chery центральную подушку между передними сиденьями. Во время теста все надувные элементы сработали в течение первых миллисекунд после удара, создавая эффективную защиту от травм. Шторки безопасности, протянутые вдоль боковых окон, обеспечили дополнительную защиту от повреждений при столкновении.
Автомобиль также продемонстрировал надежность систем безопасности после удара: двери сохранили работоспособность, что критически важно для эвакуации пассажиров, а топливная система осталась герметичной. Система автоматического экстренного вызова мгновенно передала информацию о происшествии аварийным службам.
Особого внимания заслуживает система из 10 подушек безопасности, включая впервые установленную на автомобилях Chery центральную подушку между передними сиденьями. Во время теста все надувные элементы сработали в течение первых миллисекунд после удара, создавая эффективную защиту от травм. Шторки безопасности, протянутые вдоль боковых окон, обеспечили дополнительную защиту от повреждений при столкновении.
Автомобиль также продемонстрировал надежность систем безопасности после удара: двери сохранили работоспособность, что критически важно для эвакуации пассажиров, а топливная система осталась герметичной. Система автоматического экстренного вызова мгновенно передала информацию о происшествии аварийным службам.
Это не первый краш-тест Chery Tiggo 9. При фронтальном столкновении двух автомобилей машины также получили высокие оценки безопасности. Дорогостоящие манекены не передали никаких тревожных сигналов. Все системы безопасности также отработали в штатном режиме и после столкновения двери обоих автомобилей открывались без применения специального оборудования.
Chery Tiggo 9 имеет габариты 4810 х 1925 х 1741 мм и позиционируется как семейный автомобиль, сочетающий в себе передовые технологии безопасности и высокий уровень комфорта. Под капотом работает 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящий момент.
На российском рынке автомобиль предлагается в двух комплектациях Prime и Ultra по цене 4 750 000 и 5 050 000 рублей соответственно, без учета спец предложений.
Chery Tiggo 9 имеет габариты 4810 х 1925 х 1741 мм и позиционируется как семейный автомобиль, сочетающий в себе передовые технологии безопасности и высокий уровень комфорта. Под капотом работает 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. и 375 Нм крутящий момент.
На российском рынке автомобиль предлагается в двух комплектациях Prime и Ultra по цене 4 750 000 и 5 050 000 рублей соответственно, без учета спец предложений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редчайшую Alfa Romeo SZ Trofeo продают за 185 тысяч евро
- Cadillac представил свой самый быстрый кроссовер
- Довоенный BMW 327 выставили на торги в США
- Редкую "Чайку" выставили на продажу в Калининграде
- Ferrari F355 принадлежавший Михаэлю Шумахеру выставят на торги
Метки: Chery Euro NCAP Tiggo 9 Авто Автовсячина автомир автомобили китайский автомобиль краш-тест кроссовер машина
Новости партнёров
реклама