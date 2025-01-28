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Пьяный мигрант угнал внедорожник и разбил несколько машин в попытках скрыться от полиции

Пьяный мигрант угнал внедорожник и разбил несколько машин в попытках скрыться от полиции

Автор:
28 января 2025 13:04
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДПС   ДТП   Мигрант   Санкт-Петербург   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   угон   
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Сотрудники ДПС Центрального района Санкт-Петербурга обратили внимание на внедорожник, который двигался с нарушениями правил дорожного движения. Когда инспекторы попытались остановить транспортное средство, водитель резко увеличил скорость, пытаясь уйти от погони.
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Метки: Авто   Видео   ДПС   ДТП   Мигрант   Санкт-Петербург   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   угон   
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12k
Алексей 13 минут назад
Отбитый
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DuckTales Полчаса назад
"Эх, не повезло , а то бы сразу в дамки"- пронеслось в голове у очередного потомка "мудрых и справедливых"
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Дальнобой
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