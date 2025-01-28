Пьяный мигрант угнал внедорожник и разбил несколько машин в попытках скрыться от полиции

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Сотрудники ДПС Центрального района Санкт-Петербурга обратили внимание на внедорожник, который двигался с нарушениями правил дорожного движения. Когда инспекторы попытались остановить транспортное средство, водитель резко увеличил скорость, пытаясь уйти от погони.
В стремлении скрыться нарушитель свернул на улицу Восстания, где врезался в несколько припаркованных автомобилей. После этого ДТП водитель был задержан.
Как выяснилось, за рулём иномарки находился 27-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Полиция установила, что автомобиль, на котором передвигался задержанный, был ранее угнан со станции технического обслуживания в Московском районе.
Как выяснилось, за рулём иномарки находился 27-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Полиция установила, что автомобиль, на котором передвигался задержанный, был ранее угнан со станции технического обслуживания в Московском районе.
После задержания мужчина был доставлен в отделение полиции. В ходе дальнейшей проверки стало известно, что он числится в федеральном розыске за незаконное пересечение государственной границы.
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