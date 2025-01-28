Как китайские нейросети обрушили американский фондовый рынок, а Chat GPT лишился работы из-за ИИ

Компания DeepSeek была основана в 2023 году Лян Вэньфэнем, главой китайского хедж-фонда High-Flyer. По данным западных СМИ, он активно использовал ИИ для анализа рыночных трендов и принятия инвестиционных решений.

В 2021 году Вэньфэн начал скупать чипы Nvidia, необходимые для обучения нейросетей. В 2022 году Байден запретил продавать Китаю мощные процессоры, используемые в машинном обучении, но у Вэньфэна уже был запас чипов. Для обучения своей флагманской модели DeepSeek также использовала менее мощные, но доступные GPU.

Выпущенные DeepSeek модели V1 и V2 остались практически незамеченными за пределами Китая. Однако со временем Вэньфэн всё больше погружался в развитие ИИ-лаборатории. DeepSeek привлекала специалистов из лучших китайских университетов, предлагая зарплаты на уровне крупнейших работодателей, таких как ByteDance, владелец TikTok.