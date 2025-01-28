Как китайские нейросети обрушили американский фондовый рынок, а Chat GPT лишился работы из-за ИИ

Рассказываем с помощью мемов.
В мире искусственного интеллекта произошло событие, которое уже называют переломным моментом. Китайская компания DeepSeek представила свою свои нейросети V3 и более продвинутую, "рассуждающую" версию R1, которы не только бросили вызов лидерам рынка, но и вызвали настоящую панику среди крупнейших игроков в США. Всего за два дня после запуска DeepSeek буквально перевернул индустрию, заставив говорить о себе весь мир. Что же произошло и почему это так взволновало американские корпорации?
DeepSeek выкатил нейросеть R1, которая по своим возможностям соперничает с OpenAI GPT-4, одним из самых передовых решений в области искусственного интеллекта. Однако главное отличие R1 — её доступность. Нейросеть полностью бесплатна для пользователей и работает без каких-либо ограничений, таких как необходимость использования VPN или подписки. Это сделало её мгновенно популярной среди миллионов пользователей по всему миру - приложение DeepSeek моментально взлетело на первое место в рейтинге App Store.
Акции крупнейших компаний, связанных с искусственным интеллектом, начали стремительно падать. Nvidia, один из лидеров в производстве процессоров для ИИ, потеряла 16% своей стоимости, что эквивалентно $600 млрд. Microsoft подешевел на 4% за день.
Фондовый рынок США за сутки потерял $1 трлн (это примерно ВВП Испании), что стало прямым следствием запуска DeepSeek. Никто просто не понимает, как можно было сделать так дёшево.
Инвесторы начали массово избавляться от акций технологических гигантов, опасаясь, что китайская нейросеть может перехватить инициативу на рынке ИИ. Это событие стало одним из самых резких обвалов за последние годы.
Одним из самых удивительных аспектов истории DeepSeek является стоимость разработки нейросети R1. Китайские разработчики заявили, что на тренировку модели ушло всего два месяца и $5,5 млн. В США аналогичные проекты требуют инвестиций в размере до $1 млрд. Такой разрыв в затратах заставил многих экспертов задуматься о том, насколько эффективно используются ресурсы в американских компаниях.
В мемах Deepl сравнивают со стрелком из Турции, который наделал шуму на Олимпиаде, став олимпийским чемпионом, не пользуясь при этом профессиональным снаряжением. Он как будто бы даже пришёл на соревнования в домашней одежде. А вот Chat GPT - это корейская спортсменка, которая поразила всех не только своей красотой, но и наглазниками. При этом она завоевала серебро в своей категории.
А в это время в Европе, которая даже и не пытается занять лидирующие позиции в гонке ИИ, озабочены неотрывающимися крышечками для пластиковых бутылок.
Компания DeepSeek была основана в 2023 году Лян Вэньфэнем, главой китайского хедж-фонда High-Flyer. По данным западных СМИ, он активно использовал ИИ для анализа рыночных трендов и принятия инвестиционных решений.
В 2021 году Вэньфэн начал скупать чипы Nvidia, необходимые для обучения нейросетей. В 2022 году Байден запретил продавать Китаю мощные процессоры, используемые в машинном обучении, но у Вэньфэна уже был запас чипов. Для обучения своей флагманской модели DeepSeek также использовала менее мощные, но доступные GPU.
Выпущенные DeepSeek модели V1 и V2 остались практически незамеченными за пределами Китая. Однако со временем Вэньфэн всё больше погружался в развитие ИИ-лаборатории. DeepSeek привлекала специалистов из лучших китайских университетов, предлагая зарплаты на уровне крупнейших работодателей, таких как ByteDance, владелец TikTok.
В интернете утверждают, что у DeepSeek есть один недостаток - ИИ не может рассказать, что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Однако эксперимент показал, что нейросеть прекрасно справляется с этой задачей.
Источник:
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