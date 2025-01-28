В Краснодаре неадекват напал с ножом на двух посетителей компьютерного клуба

Сначала они поругались, затем началась драка.
27-летний уроженец Ставропольского края устроил переполох в краснодарском компьютерном клубе. Началось с того, что парень поругался с двумя посетителями заведения.
Потом они начали драться и вот тут молодой человек достал нож и «нанёс оппонентам ранения в область рук».
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На место примчалась скорая помощь, но неадекват не унимался и мешал медикам, так что тем пришлось ждать Росгвардию. А приехавшие силовики уже скрутили этого гражданина.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя полицейским. Краснодарцев госпитализировали.
Нож изъят. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и действиям мужчины дана правовая оценка, - сообщили в местном МВД.
Ранее, гопник напал на пенсионера в лифте краснодарского ЖК. Преступник зашёл следом за стариком, жестоко избил и ограбил 78-летнего мужчину.
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Но далеко не убежал - его задержали жильцы дома и передали полицейским.
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Позже выяснилось, что это 26-летний уроженец Чукотки. А нападение он объяснил тем, что «находился в состоянии алкогольного опьянения».
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