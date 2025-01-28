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В Краснодаре неадекват напал с ножом на двух посетителей компьютерного клуба

В Краснодаре неадекват напал с ножом на двух посетителей компьютерного клуба

Автор:
28 января 2025 20:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   Росгвардия   компьютерный клуб   нападение   неадекват   нож   
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Сначала они поругались, затем началась драка.

27-летний уроженец Ставропольского края устроил переполох в краснодарском компьютерном клубе. Началось с того, что парень поругался с двумя посетителями заведения.

Потом они начали драться и вот тут молодой человек достал нож и «нанёс оппонентам ранения в область рук».

На место примчалась скорая помощь, но неадекват не унимался и мешал медикам, так что тем пришлось ждать Росгвардию. А приехавшие силовики уже скрутили этого гражданина.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя полицейским. Краснодарцев госпитализировали.

Нож изъят. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и действиям мужчины дана правовая оценка, - сообщили в местном МВД.

Ранее, гопник напал на пенсионера в лифте краснодарского ЖК. Преступник зашёл следом за стариком, жестоко избил и ограбил 78-летнего мужчину.

Но далеко не убежал - его задержали жильцы дома и передали полицейским.

Позже выяснилось, что это 26-летний уроженец Чукотки. А нападение он объяснил тем, что «находился в состоянии алкогольного опьянения».

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Метки: Видео   Краснодар   Росгвардия   компьютерный клуб   нападение   неадекват   нож   
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