В Краснодаре неадекват напал с ножом на двух посетителей компьютерного клуба

Куда пойти учиться после школы в 2025 году

Вооружённый ножом школьник попытался напасть на преподавателя

В Питере медики скорой помощи приехали на вызов и увидели неадеквата с ножом

Под Челябинском психически нездоровый мужчина проник на территорию школы и устроил переполох

В Норильске задержали маньяка, бросавшегося с ножом на прохожих

В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин