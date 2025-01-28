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Электрическую Audi Q6 Sportback e-tron превратили экстремальный внедорожник

Электрическую Audi Q6 Sportback e-tron превратили экстремальный внедорожник

Автор:
28 января 2025 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   кроссовер   машина   тюнинг   электромобиль   
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Компания Audi частично рассекретила экстремальный внедорожный электрокар, построенный на базе кроссовера Q6 Sportback e-tron. Новинку отличают огромный дорожный просвет, новый обвес и светотехника. С какой целью создаётся внедорожник, не сообщается, но, по мнению некоторых американских СМИ, его появление может стать прелюдией к выходу какой-либо электрической модели из линейки Allroad.

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Метки: Audi   Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   кроссовер   машина   тюнинг   электромобиль   
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Длинный Шмэль Час назад
ну ништяк же! выехал в тундру зимой.. батарейка сдохла и че?)) Подобные тачки на батарейках такое себе в данное время. Хотя какая там тундра.. это, наверное, для европейского бездорожья.. где и нива то на шоссейной резине проедет)
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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