Электрическую Audi Q6 Sportback e-tron превратили экстремальный внедорожник

1044
3
Компания Audi частично рассекретила экстремальный внедорожный электрокар, построенный на базе кроссовера Q6 Sportback e-tron. Новинку отличают огромный дорожный просвет, новый обвес и светотехника. С какой целью создаётся внедорожник, не сообщается, но, по мнению некоторых американских СМИ, его появление может стать прелюдией к выходу какой-либо электрической модели из линейки Allroad.
Технические характеристики концепта пока не называются, но, судя по фото, внушительный клиренс электрокару обеспечивают крупные колёсные диски с грязевой резиной Venom Tires Terra Hunters. Кроме того, по некоторым данным, электрокар оснащён бортовыми редукторами.
Audi Q6 Sportback e-tron получил массивные расширители колёсных арок и новые бамперы, призванные улучшить геометрию кузова. Передний дополнительно снабжён буксировочными проушинами и набором диодных фар, также дополнительная светотехника установлена на экспедиционном багажнике, размещённом на крыше.
Купеобразную версию кроссовера Q6 e-tron компания Audi показала в октябре 2024 года. Для неё предлагается широкий набор силовых установок, но внедорожный концепт, вероятнее всего, оснащён самой мощной. Это два электромотора на 489 сил и 83-киловаттная батарея с запасом хода до 656 километров.
Купеобразную версию кроссовера Q6 e-tron компания Audi показала в октябре 2024 года. Для неё предлагается широкий набор силовых установок, но внедорожный концепт, вероятнее всего, оснащён самой мощной. Это два электромотора на 489 сил и 83-киловаттная батарея с запасом хода до 656 километров.
Источник:
Ссылки по теме:
- УАЗ показал, какой могла быть «буханка»
- Довоенный BMW 327 выставили на торги в США
- Гроб на колёсиках. Tesla Model 3 превратили в катафалк
- В России сертифицировали дорожную камеру с шумомером
- Редчайшую Alfa Romeo SZ Trofeo продают за 185 тысяч евро
Новости партнёров
реклама