Электрическую Audi Q6 Sportback e-tron превратили экстремальный внедорожник

Audi Q6 Sportback e-tron получил массивные расширители колёсных арок и новые бамперы, призванные улучшить геометрию кузова. Передний дополнительно снабжён буксировочными проушинами и набором диодных фар, также дополнительная светотехника установлена на экспедиционном багажнике, размещённом на крыше.



Купеобразную версию кроссовера Q6 e-tron компания Audi показала в октябре 2024 года. Для неё предлагается широкий набор силовых установок, но внедорожный концепт, вероятнее всего, оснащён самой мощной. Это два электромотора на 489 сил и 83-киловаттная батарея с запасом хода до 656 километров.