Китайская Hongqi показала новый электромобиль, который чем-то напоминает Tesla

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Китайская премиальная марка Hongqi опубликовала первые официальные изображения своего будущего электроседана, который получит индекс 05 и станет второй после кроссовера 08 (он же EHS7) моделью из линейки Tiangong. Полноценная премьера электрокара должна состояться в ближайшие дни.
Hongqi Tiangong 05 — серийная версия концепта E009, представленного весной 2024 года. Седан сохраняет общую стилистику внешности шоукара, но заметно переработан в деталях, очевидно, для упрощения производства. К примеру, у Tiangong 05 иное оформление передней части с собственной светотехникой и бампером, а также стандартный логотип Hongqi, тогда как концепт носил подсвеченную V-образную символику Hongqi New Energy.
Об архитектуре интерьера пока можно судить только по шпионским фото, которые изображают салон с двухспицевым рулём, большим центральным дисплеем и необычной многослойной передней панелью. Ожидается, что привычных приборов Hongqi Tiangong 05 будет лишён, её заменит проекция на лобовое стекло видимой диагональю 65 дюймов.
Габариты электрокара составляют 4820×1915×1480 мм при колёсной базе 2.9 метра. Четырёхдверка сертифицирована только в заднеприводной версии с одним мотором на 286 сил и литий-железо-фосфатной батареей CATL. Электрокар сможет проезжать без подзарядки 550 или 750 км, разгоняясь до 200 км/ч. Прочие технические детали, по всей видимости, появятся в рамках официального дебюта.
Об архитектуре интерьера пока можно судить только по шпионским фото, которые изображают салон с двухспицевым рулём, большим центральным дисплеем и необычной многослойной передней панелью. Ожидается, что привычных приборов Hongqi Tiangong 05 будет лишён, её заменит проекция на лобовое стекло видимой диагональю 65 дюймов.
Габариты электрокара составляют 4820×1915×1480 мм при колёсной базе 2.9 метра. Четырёхдверка сертифицирована только в заднеприводной версии с одним мотором на 286 сил и литий-железо-фосфатной батареей CATL. Электрокар сможет проезжать без подзарядки 550 или 750 км, разгоняясь до 200 км/ч. Прочие технические детали, по всей видимости, появятся в рамках официального дебюта.
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