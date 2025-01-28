FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 14267 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Китайская Hongqi показала новый электромобиль, который чем-то напоминает Tesla

Китайская Hongqi показала новый электромобиль, который чем-то напоминает Tesla

Автор:
28 января 2025 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: Hongqi   Авто   Автовсячина   Китай   автомир   автомобили   китайский автомобиль   машина   электромобиль   
817
10
Китайская премиальная марка Hongqi опубликовала первые официальные изображения своего будущего электроседана, который получит индекс 05 и станет второй после кроссовера 08 (он же EHS7) моделью из линейки Tiangong. Полноценная премьера электрокара должна состояться в ближайшие дни.
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Hongqi   Авто   Автовсячина   Китай   автомир   автомобили   китайский автомобиль   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
kaboza 42 минуты назад
Автомобиль не роскошь, а средство передвижения)) очень давно это реально дизайн...а сейчас просто коробка с колесами..аки смартафоны...90% человеков за глаза хватит за 6-7к позвонить..Дизайн бля...))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Kostick Полчаса назад
жопа же от приуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Шурман Час назад
Копируют все что могут :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1947 постов (1941 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51609



Другие посты автора
Популярное в сообществах
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Куда пойти учиться после школы в 2025 году
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Люди#ДТП#позитив#кошка#Пёс#забавно#Автовсячина
#животные#автомир#Китай#кот#интересно#история#собака#конфликт#улыбнуло#Санкт-Петербург
#в мире#автомобили#Прикол#новости#авто аварии#аварии#полиция#СССР#Россия#электромобиль
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Новая Tesla Model Y стала дороже, но лучше Новая Tesla Model Y стала дороже, но лучше Huawei показал электрического конкурента Rolls-Royce Huawei показал электрического конкурента Rolls-Royce В Китае показали тяжёлый люкс - представительские автомобили с ценой около 1 миллиона долларов В Китае показали тяжёлый люкс - представительские автомобили с ценой около 1 миллиона долларов Руль больше не связан напрямую с колёсами, китайцы изобрели управление по проводам Руль больше не связан напрямую с колёсами, китайцы изобрели управление по проводам Avatr 11 в России получит пожизненную гарантию Avatr 11 в России получит пожизненную гарантию

На что жалуетесь?

Вернуться