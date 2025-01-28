22 фотографии урбанизации, которые демонстрируют настоящий "городской ад"

Галопирующая урбанизация нашего века превратила мир вокруг нас в не очень-то уютное место. Мегаполисы, которые раньше являлись синонимом прогресса и широких возможностей, сегодня демонстрируют свои оборотные стороны: перенаселённость, разрушение окружающей среды и истощение ресурсов. В этом посте вы увидите фотографии современных мегаполисов, которые отражают истинную природу городской эволюции.