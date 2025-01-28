22 фотографии урбанизации, которые демонстрируют настоящий "городской ад"

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Галопирующая урбанизация нашего века превратила мир вокруг нас в не очень-то уютное место. Мегаполисы, которые раньше являлись синонимом прогресса и широких возможностей, сегодня демонстрируют свои оборотные стороны: перенаселённость, разрушение окружающей среды и истощение ресурсов. В этом посте вы увидите фотографии современных мегаполисов, которые отражают истинную природу городской эволюции.
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14. Мальчик собирает предметы, пригодные для вторичной переработки, из полусухой канализации в Таймур нагар в Нью-Дели
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Метки: ад городской мегаполисы прогресс ресурсы урбанизация
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