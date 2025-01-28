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22 фотографии урбанизации, которые демонстрируют настоящий "городской ад"

22 фотографии урбанизации, которые демонстрируют настоящий "городской ад"

Автор:
28 января 2025 21:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: ад   городской   мегаполисы   прогресс   ресурсы   урбанизация   
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Галопирующая урбанизация нашего века превратила мир вокруг нас в не очень-то уютное место. Мегаполисы, которые раньше являлись синонимом прогресса и широких возможностей, сегодня демонстрируют свои оборотные стороны: перенаселённость, разрушение окружающей среды и истощение ресурсов. В этом посте вы увидите фотографии современных мегаполисов, которые отражают истинную природу городской эволюции.

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Метки: ад   городской   мегаполисы   прогресс   ресурсы   урбанизация   
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3  комментария
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389
Bender Rodriguez 14 минут назад
Ох уж эти нейросетевые художники... и лошары, которые не видят рисунков в упор
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213
Александр 20 минут назад
Гонк Конг?!
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8k
schmubu 59 минут назад
Гостиница в Московской области.
Гостиница.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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