Крупная рыба укусила россиянку за голову в Китае

22-летняя Мария работает русалкой-аниматором в крупном аквариуме в Китае. Накануне китайского Нового года на нее внезапно напала крупная рыба. Момент нападения попал на видео.
Проплывавшая мимо девушки рыбина схватила её за голову, съев носовые зажимы и очки. По словам Маши, у нее очень сильно болят голова, шея и глаз. Девушке выплатили 700 юаней — то есть 9,5 тыс. рублей — за моральный ущерб (впрочем, изначально, работодатели отказывались платить больше 500 юаней).
Ранее руководство парка запрещало Марии рассказывать об этом случае. Например, ей неоднократно поступали звонки от хозяев парка со словами, что девушке запрещено выкладывать видео с инцидентом в интернет.
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Девушку мог атаковать китайский осетр, особи которого достигают пяти метров в длину и веса до 600 килограммов.
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