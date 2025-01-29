Крупная рыба укусила россиянку за голову в Китае

Проплывавшая мимо девушки рыбина схватила её за голову, съев носовые зажимы и очки. По словам Маши, у нее очень сильно болят голова, шея и глаз. Девушке выплатили 700 юаней — то есть 9,5 тыс. рублей — за моральный ущерб (впрочем, изначально, работодатели отказывались платить больше 500 юаней).

Ранее руководство парка запрещало Марии рассказывать об этом случае. Например, ей неоднократно поступали звонки от хозяев парка со словами, что девушке запрещено выкладывать видео с инцидентом в интернет.