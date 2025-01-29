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Крупная рыба укусила россиянку за голову в Китае

Крупная рыба укусила россиянку за голову в Китае

Автор:
29 января 2025 00:05
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Инцидент   Китай   аквариум   аниматор   животные   рыба   
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22-летняя Мария работает русалкой-аниматором в крупном аквариуме в Китае. Накануне китайского Нового года на нее внезапно напала крупная рыба. Момент нападения попал на видео.

Проплывавшая мимо девушки рыбина схватила её за голову, съев носовые зажимы и очки. По словам Маши, у нее очень сильно болят голова, шея и глаз. Девушке выплатили 700 юаней — то есть 9,5 тыс. рублей — за моральный ущерб (впрочем, изначально, работодатели отказывались платить больше 500 юаней).

Ранее руководство парка запрещало Марии рассказывать об этом случае. Например, ей неоднократно поступали звонки от хозяев парка со словами, что девушке запрещено выкладывать видео с инцидентом в интернет.

Девушку мог атаковать китайский осетр, особи которого достигают пяти метров в длину и веса до 600 килограммов.

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Метки: Видео   Инцидент   Китай   аквариум   аниматор   животные   рыба   
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757
idlefish 2 часа назад
Какая прожорливая рыбёшка!
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19k
Типа граф 10 минут назад
Совсем рыбок в Китае не кормят !
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362
Liberman 13 минут назад
Неприятно конечно, но это издержки профессии.
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10k
kirpal 36 минут назад
Рыба поиграться хотела
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832
Абракадабр Бредович Сивокобылов Час назад
Повезло ей, у осетра костей нет только хрящи, а они не сильно твердые -- нормальные зубы из них не получаются, так что любая другая нормальная рыба ей бы не один синяк над глазом очками сделала, а личико бы зубами или что там у некоторых реально бы могла по портить.
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8k
diman02 Час назад
Осётр- курва !
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3738 постов (3630 в горячем)

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