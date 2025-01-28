Сотрудник зоопарка сделал массаж еноту

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В Московском зоопарке еноту сделали массаж. Пользователи сети уже прозвали эту процедуру «енототерапией».
Работа, работа, перейди на енота?
Сотрудник Московского зоопарка сделал массаж еноту. Забавными кадрами поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
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