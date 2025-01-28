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Сотрудник зоопарка сделал массаж еноту

Сотрудник зоопарка сделал массаж еноту

Автор:
28 января 2025 17:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Москва   енот   животные   зоопарк   позитив   
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В Московском зоопарке еноту сделали массаж. Пользователи сети уже прозвали эту процедуру «енототерапией».

Работа, работа, перейди на енота?

Сотрудник Московского зоопарка сделал массаж еноту. Забавными кадрами поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

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Метки: Видео   Москва   енот   животные   зоопарк   позитив   
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Dobriy drug
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