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Эпилептический припадок у водителя автобуса

Эпилептический припадок у водителя автобуса

Автор:
28 января 2025 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   эпилепсия   
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ДТП произошло 26 января в Самаре. Автобус ПАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля. Пострадала 72-летняя пассажирка автобуса. По словам очевидцев, у водителя случился эпилептический припадок. Мужчина весь трясся и у него изо рта шла пена.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   эпилепсия   
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494
Эл Час назад
Бл*ть!!! Просто вопрос к всем...
Какой упырь ему права выдал?
Какой одаренный его в автопарк на работу взял? И кто его на маршрут пустил!?
Всех наказать!
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25k
banzai7 Час назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2407 постов (2431 в горячем)

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