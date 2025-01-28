Эпилептический припадок у водителя автобуса

ДТП произошло 26 января в Самаре. Автобус ПАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля. Пострадала 72-летняя пассажирка автобуса. По словам очевидцев, у водителя случился эпилептический припадок. Мужчина весь трясся и у него изо рта шла пена.

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