Эпилептический припадок у водителя автобуса

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ДТП произошло 26 января в Самаре. Автобус ПАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля. Пострадала 72-летняя пассажирка автобуса. По словам очевидцев, у водителя случился эпилептический припадок. Мужчина весь трясся и у него изо рта шла пена.
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