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В Приморье охотники использовали собаку в качестве приманки для тигра

В Приморье охотники использовали собаку в качестве приманки для тигра

Автор:
28 января 2025 19:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   клетка   охотоведы   приманка   собака   тигр   
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Местные зоозащитники жители выпустили дворнягу из клетки. В Минпророды пригрозили, что сердобольные женщины будут отвечать перед законом за кражу.

Интересный метод для поимки конфликтного тигра придумали охотоведы в Дальнереченске. В качестве приманки для хищника они использовали живую собаку в клетке.

Запертого в тесной клетке пса около села Каменушка обнаружил местный житель. Мужчина сразу догадался, что животное используют в качестве приманки — рядом валялись подпиленные ветки, а на дереве висела фотоловушка. Он рассказал о находке знакомым, новость записанным им роликом быстро распространилась по местным пабликам. Через некоторое время на место приехали зоозащитники, которые выпустили животное из клетки и забрали на передержку. По их словам, собака была очень напугана, сколько времени она провела в клетке — неизвестно.

«Дальнереченск. Это у нас так тигра ловят суки эти охотоведы. Отлавливать начали собак бездомных мол типо в приют а на самом деле выяснилось не хера не в приют», — написал в одном из пабликов местный житель.

Позднее в Минприроды подтвердили, что в этом районе охотоведы действительно ловят краснокнижного хищника. А в охотнадзоре после возмущённых комментариев местных жителей выпустили заявление, в котором попросили людей не мешать вести отлов. Там уверили сердобольных защитников четвероногих, что собака у них специально обученная.

«В мероприятиях по отлову задействована служебная специально обученная собака ведомства. В ходе мероприятия по отлову угроза жизни или здоровью собаки отсутствует», — заверили в ведомстве, добавив, что за хищение пса предусмотрена ответственность.

Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию. В МВД уже отчитались о начале проверки по факту жестокого обращения с животными. Очевидно, вскоре зоозащитники получат ответное заявление о краже приманки имущества Минприроды.

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Метки: Видео   Приморье   клетка   охотоведы   приманка   собака   тигр   
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6  комментариев
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17k
Ёшкин кот Час назад
У автора написано в заголовке - охотники. Фигассе, думаю, краснокнижную кису ловят на Шарика и не парятся. Прочитал пост, ан нет, охотоведы тигру ловят. Автор, поправил бы заголовок.
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38k
Teodor 13 минут назад
Редкостные суки... "угроза жизни или здоровью собаки отсутствует" Да тигр бедную псину оттуда как макаронину выдернет! Потратьтесь, уроды, на пол туши коровьей, так нет - пёс то бесплатный...
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925
дмитрий 16 минут назад
охотники мудаки еще те что так поступают, по суте от бездомной собаки хоть какая та польза, как жестоко бы не звучало. Приютов не хватает собаки собираются в стаи, размножаются убивают и калечат людей. Виноваты в этом зоошиза которые не способны не на что кроме как проклинать всех подряд кто не согласен сними. Так проблема некогда не будет решина пора принять меры по ограничение без призорных животных если есть гуманный метод это очень хорошо лиж бы работал сразу. Я думаю что на данный момент поможет вынужденная мера по отлову помещению в приют и передержки собаки там в приделах определенного времени и если её не куда не пристроят то безболезненная эвтаназия. Мне жалко животных, даже насекомых, тараканов жалко было (когда то травили) Но у меня маленький ребенок ходит в школу спальный район очень много собак бездомных и на самовыгуле случались нападения, и они продолжаются.
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5k
Rom Полчаса назад
Собака специально обучена быть сожранной ))
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5k
dog-1959 Полчаса назад
Мерзавцы, самих их за приманку и без клетки.
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6k
Димка Смола/67 55 минут назад
Самих бы в клетку, петушары !
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2956 постов (2960 в горячем)
Лесник
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