В Приморье охотники использовали собаку в качестве приманки для тигра

Местные
зоозащитники жители выпустили дворнягу из клетки. В Минпророды пригрозили, что сердобольные женщины будут отвечать перед законом за кражу.
Интересный метод для поимки конфликтного тигра придумали охотоведы в Дальнереченске. В качестве приманки для хищника они использовали живую собаку в клетке.
Запертого в тесной клетке пса около села Каменушка обнаружил местный житель. Мужчина сразу догадался, что животное используют в качестве приманки — рядом валялись подпиленные ветки, а на дереве висела фотоловушка. Он рассказал о находке знакомым, новость записанным им роликом быстро распространилась по местным пабликам. Через некоторое время на место приехали зоозащитники, которые выпустили животное из клетки и забрали на передержку. По их словам, собака была очень напугана, сколько времени она провела в клетке — неизвестно.
«Дальнереченск. Это у нас так тигра ловят суки эти охотоведы. Отлавливать начали собак бездомных мол типо в приют а на самом деле выяснилось не хера не в приют», — написал в одном из пабликов местный житель.
Источник:
Позднее в Минприроды подтвердили, что в этом районе охотоведы действительно ловят краснокнижного хищника. А в охотнадзоре после возмущённых комментариев местных жителей выпустили заявление, в котором попросили людей не мешать вести отлов. Там уверили сердобольных защитников четвероногих, что собака у них специально обученная.
«В мероприятиях по отлову задействована служебная специально обученная собака ведомства. В ходе мероприятия по отлову угроза жизни или здоровью собаки отсутствует», — заверили в ведомстве, добавив, что за хищение пса предусмотрена ответственность.
Источник:
Отмечается, что местные жители написали заявление в полицию. В МВД уже отчитались о начале проверки по факту жестокого обращения с животными. Очевидно, вскоре зоозащитники получат ответное заявление о краже
приманки имущества Минприроды.
Источник:
Источник:
- В Приморье уличный пес заставил рабочих вскрыть теплотрассу
- В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам
- В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр
- "Мне вас жаль, кожаные": в Приморье тигр встретил людей, а те назвали его "дурочкой"
- «Тигры любят собачек кушать»: в Приморье спасли пса, которого якобы хотели использовать как приманку для тигра