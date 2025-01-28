В Приморье охотники использовали собаку в качестве приманки для тигра

Интересный метод для поимки конфликтного тигра придумали охотоведы в Дальнереченске. В качестве приманки для хищника они использовали живую собаку в клетке.





Запертого в тесной клетке пса около села Каменушка обнаружил местный житель. Мужчина сразу догадался, что животное используют в качестве приманки — рядом валялись подпиленные ветки, а на дереве висела фотоловушка. Он рассказал о находке знакомым, новость записанным им роликом быстро распространилась по местным пабликам. Через некоторое время на место приехали зоозащитники, которые выпустили животное из клетки и забрали на передержку. По их словам, собака была очень напугана, сколько времени она провела в клетке — неизвестно.



