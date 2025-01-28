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Отличное и ожидаемое завершение дрифта

Отличное и ожидаемое завершение дрифта

Автор:
28 января 2025 15:34
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   Уфа   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
2010
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В Уфе 21-летний гонщик решил устроить дрифт в центре города. Для этого он разогнал как следует свой автомобиль "Ауди А3", отправил его в занос и красиво на полной скорости влетел в ограждение. К счастью, никого из пешеходов в этот момент не было. "Профессионал" не пострадал, а вот автомобиль получил серьёзные повреждения.
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Метки: Авто   Видео   Уфа   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
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20  комментариев
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6k
Stas 2 часа назад
Все замечательно! Но одно маленькое НО! Это не дрифт, а клоунада и, соответственно, музыка должна быть здесь не грозная, а как в Бенни Хилле! Она полностью будет соответствовать этому идиоту)
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45k
SinigamiRuuk 11 минут назад
Ну и где там большие повреждения?
Своим ходом скорее всего и уедет.
Даже подушек стрельнувших у лобовухи не видно.
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1k
Angelpro 23 минуты назад
10 баллов, никого не выпилил/не зацепил, молодец
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5k
dog-1959 Полчаса назад
хорошо, но мало, надо бочиной об столб приложится))
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849
ефим филькин Полчаса назад
Краси-и-иво дебил катается.
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18k
Andrey 38 минут назад
Збс, четко... А мог бы и еще две авто ушатать. И пострадали бы ни в чем не повинные люди.
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18k
Patmaz Час назад
Примерил колечки с забора на радиатор. Не подошли.
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5k
poбт Час назад
мне кажется
или ЧУГУННЫЙ забор оказался говном?
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45k
Example 6.2.6 Час назад
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0
veles sky Example 6.2.6 57 минут назад
Вероятнее всего она квадровая, на переднем может быть и выровнял её. Хотя в таком заносе вряд ли бы он что-то сделал, дурачок 21 годика
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Вот только страна должна знать своих героев - зря номер замазали.
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2k
DuckTales 2 часа назад
Браво, надеюсь ее не починят.
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4k
Илья 2 часа назад
это даже на дрифт не похоже, хотя что она там хотел изобразить с передним приводом - хз, в общем хорошо что люди не пострадали
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2409 постов (2431 в горячем)

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