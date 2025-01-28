Отличное и ожидаемое завершение дрифта

В Уфе 21-летний гонщик решил устроить дрифт в центре города. Для этого он разогнал как следует свой автомобиль "Ауди А3", отправил его в занос и красиво на полной скорости влетел в ограждение. К счастью, никого из пешеходов в этот момент не было. "Профессионал" не пострадал, а вот автомобиль получил серьёзные повреждения.

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В Уфе 21-летний гонщик решил устроить дрифт в центре города. Для этого он разогнал как следует свой автомобиль "Ауди А3", отправил его в занос и красиво на полной скорости влетел в ограждение. К счастью, никого из пешеходов в этот момент не было. "Профессионал" не пострадал, а вот автомобиль получил серьёзные повреждения. 2025-01-28T15:34:00+03:00 Пропустить

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