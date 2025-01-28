Кошачий детский сад

Котята обживают свой мини-детский сад — уютный вольер, интерьер которого продуман до мельчайших деталей.
Миниатюрый детский сад для котят оборудован всем необходимым для беззаботного детства пушистиков. Тем есть мягкий коврик, уютный домик и даже декоративное растение, создающее атмосферу личных джунглей для юных исследователей.
Пока малыши увлеченно осваивают территорию, их мама-кошка спокойно прогуливается снаружи, позволяя котятам быть в меру самостоятельными. Она изредка поглядывает на свое шустрое потомство с видом опытного педагога, который точно знает, что детский сад работает как часы, а значит, можно посвятить время себе.
Источник:
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