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Сообщество Без кота и жизнь не та 3110 постов • 549 подписчиков подписаться
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Кошачий детский сад

Кошачий детский сад

Автор:
28 января 2025 15:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   вольер   детский сад   кот   котята   котёнок   кошка   милота   
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Котята обживают свой мини-детский сад — уютный вольер, интерьер которого продуман до мельчайших деталей.

Миниатюрый детский сад для котят оборудован всем необходимым для беззаботного детства пушистиков. Тем есть мягкий коврик, уютный домик и даже декоративное растение, создающее атмосферу личных джунглей для юных исследователей.

Пока малыши увлеченно осваивают территорию, их мама-кошка спокойно прогуливается снаружи, позволяя котятам быть в меру самостоятельными. Она изредка поглядывает на свое шустрое потомство с видом опытного педагога, который точно знает, что детский сад работает как часы, а значит, можно посвятить время себе.

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Метки: Видео   вольер   детский сад   кот   котята   котёнок   кошка   милота   
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11k
wild cat Полчаса назад
коший детский сад:

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9k
evenSeven 11 минут назад
А что тут продумано? Лотка нет, миски нет, то есть за кошкой они ничему не научатся. Игрушек особо тоже нет… Да и цветам ппц.
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11k
wild cat 19 минут назад
детский сад может быть и таким:

детский сад может быть и таким:Посмотреть
детский сад может быть и таким:
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3737 постов (3630 в горячем)

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