Кошачий детский сад

Миниатюрый детский сад для котят оборудован всем необходимым для беззаботного детства пушистиков. Тем есть мягкий коврик, уютный домик и даже декоративное растение, создающее атмосферу личных джунглей для юных исследователей.

Пока малыши увлеченно осваивают территорию, их мама-кошка спокойно прогуливается снаружи, позволяя котятам быть в меру самостоятельными. Она изредка поглядывает на свое шустрое потомство с видом опытного педагога, который точно знает, что детский сад работает как часы, а значит, можно посвятить время себе.