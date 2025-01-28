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В Красноярске осудили сотрудников реабилитационного «пыточного» центра для наркоманов

В Красноярске осудили сотрудников реабилитационного «пыточного» центра для наркоманов

Автор:
28 января 2025 18:54
Сообщество : Криминал
Метки: Красноярск   СУД   наркоманы   приговор   реабилитационный центр   спарта   
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Их признали виновными в издевательствах и похищении человека.

Основателя и четырёх сотрудников центра для нарко- и алкозависимых отправили в колонию. Их сроки - от 5 до 10 лет.

Они признаны виновными в истязании, незаконном лишении свободы и похищении человека, - сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Осуждённые граждане ещё в 2014 году открыли реабилитационный центр «Спарта». Он находился в селе Талое и располагался в одноэтажной хибаре, окружённой забором. Рядом была пара старых домов, а дальше - тайга. Отцом-основателем стал 25-летний житель края Иван Шишлонов, он набрал персонал из своих знакомых и дал рекламу. Среди сотрудников «Спарты» не было ни одного специалиста, а содержание в центре стоило от 5 до 20 тысяч рублей.

Методы «реабилитации» там были следующие: людей били, обливали холодной водой, не давали пить, есть и спать.

Мне назначалось наказание «терапия». Его суть заключалась в написании одного и того же слова много раз без сна и приема пищи. Такое «наказание» могло продлиться до утра, а порой и до двух суток без перерыва и без пищи. Если пациент не успевал дописать до приема пищи, он лишался его, - рассказала одна из пострадавших.

Через несколько лет эта контора закрылась. В 2020 году появились и уголовные дела, а подозреваемых задержали. Они сидели в СИЗО, потом вышли оттуда с условием запрета определённых действий. А затем снова отправились в камеру. И вот дело дошло до приговора.

Я понимал, что необходимо принимать меры для того, чтобы пациенты не покинули территорию, иначе их родственники перестанут за них платить. До них доводилась информация, что за побег грозит наказание. Один из них за попытку сбежать из центра копал яму в течение месяца, - заявлял основатель «Спарты» Шишлонов на судебном заседании.

Он и получил 10 лет за решёткой. Двое его заместителей получили 7 и 5 лет, двое консультантов - 6 и 7 лет.

Потерпевшими по этому делу признано 20 человек.

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Метки: Красноярск   СУД   наркоманы   приговор   реабилитационный центр   спарта   
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Горожанин 2 часа назад
Садисты придумали себе оправдание своиму садизму и ещё деньги за это брали. Ничего нового. У любого преступника, любого криминалитета на все свои наклонности и злодеяния имеются оправдания и даже
целые оправдательные законы.
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897
Александр Поляков 56 минут назад
Пострадавшим выдать по ляпке
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14k
Кыся 2 часа назад
Так а главное-то не сказано - эффект-то был?
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August
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