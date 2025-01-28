В Красноярске осудили сотрудников реабилитационного «пыточного» центра для наркоманов

Основателя и четырёх сотрудников центра для нарко- и алкозависимых отправили в колонию. Их сроки - от 5 до 10 лет.

Они признаны виновными в истязании, незаконном лишении свободы и похищении человека, - сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Осуждённые граждане ещё в 2014 году открыли реабилитационный центр «Спарта». Он находился в селе Талое и располагался в одноэтажной хибаре, окружённой забором. Рядом была пара старых домов, а дальше - тайга. Отцом-основателем стал 25-летний житель края Иван Шишлонов, он набрал персонал из своих знакомых и дал рекламу. Среди сотрудников «Спарты» не было ни одного специалиста, а содержание в центре стоило от 5 до 20 тысяч рублей.